微信「青少年模式」遭檢察院起訴 騰訊快速回應

周五（8月6日）晚間，中國社交媒體微信在其微博官方帳號「騰訊微信團隊」對北京市海淀區人民檢察院當日對其提起的民事公益訴訟作出快速回應。

檢察院的起訴稱，騰訊公司旗下微信產品「青少年模式」不符合《中華人民共和國未成年人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益。

「騰訊微信團隊」稱悉聞相關報導，「我們將認真自檢自查微信青少年模式的功能，並且虛心接受用戶建議以及誠懇應對民事公益訴訟」。

「青少年模式」如何犯法？

中國最高檢察院網站發布了關於這次起訴的公告，該公告沒有說明微信的「青少年模式」如何違反中國法律。公告說，法律規定的機關和有關組織提起訴訟的，人民檢察院可以支持起訴。擬提起民事公益訴訟的機關和社會組織可以在本公告發出30日內將有關情況書面反饋給該檢察院。

騰訊公司沒有立即回應路透社記者的置評請求。

開啟微信的「青少年模式」，可以限制年輕用戶對一些游戲和功能的使用，如支付賬單或尋找附近的朋友。

8月3日，中國官媒新華社旗下的《經濟參考報》發文將網絡游戲比作「精神鴉片」，並點名騰訊旗下的熱門手機游戲《王者榮耀》，稱網路遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，應警惕網遊危害。此文發布後，包括騰訊在內的遊戲類股票大跌。

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