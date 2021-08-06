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華為上半年營收減29% 利潤率9.8%
華為今（6）日發布2021年上半年經營業績，營收人民幣3,204億元（約新台幣1.3兆元），年跌29%，淨利潤率9.8%，整體經營結果符合預期。彭博估算，華為今年第2季營收下降38%，是受到美國制裁以來最大降幅。
華為官網公告，2021年上半年，電信業務收入為人民幣1,369億元，企業業務收入為人民幣429億元，消費者業務收入為人民幣 1,357億元。
華為輪值董事長徐直軍表示，公司未來五年的戰略目標，即通過為客戶及夥伴創造價值，「活下來，有質量地活下來」。展望全年，儘管消費者業務因為受到外部影響收入下降，但華為有信心，電信業務和企業業務仍將實現穩健增長。
徐直軍表示，面對挑戰，全體華為員工都展現非凡的勇氣和力量，感謝他們的付出。華為依然堅信數位技術的創新，可以為人類社會面臨的新問題帶來新的解決方案，通過產品和技術創新，幫助推動低碳社會，智能社會的到來。
融資中國報導，2018年美國對華為實施制裁，華為積極展開自救，短短三年已投資超過40家晶片公司，要奪回科技話語權。不過，市場調查機構IDC日前發布2021年第2季，大陸手機市場報告，華為市占率已經跌出前五名。
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