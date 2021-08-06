快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跳水／14歲奪金爆紅 全紅嬋：沒去過遊樂園、想給媽治病

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸14歲運動員全紅嬋，在東京奧運會女子10米跳水決賽中奪下金牌。圖／取自新華網
大陸14歲運動員全紅嬋，在東京奧運會女子10米跳水決賽中奪下金牌。圖／取自新華網

東京奧運會女子10公尺跳水項目中，大陸代表團最年輕運動員、14歲的全紅嬋，在決賽中以近乎完美的表現奪金。賽後她接受採訪時表示，「想給媽媽治病。」農村小孩因跳水而改變命運的故事，也登上大陸熱搜排行搒。

星島日報報導，全紅嬋在女子個人10公尺跳水決賽，當中兩次跳出無可挑剔的完美表現，七位評判全部給她滿分10分。最後，她以466.2分的高分奪金。

全紅嬋2007年出生於廣東湛江，她在七歲前都沒有接觸到跳水，2014年進入湛江體育運動學校接受訓練，四年後被送到廣東省跳水隊，並進入大陸國家隊。廣東省湛江市體育運動學校跳水教練陳華明表示，她彈跳力好、爆發力強，是一個可遇而不可求的天才運動員。

全紅嬋父母都是農民，且母親因為遭遇過車禍，常年需要治病，全紅嬋還有弟弟和妹妹，一家人生活窘迫。而清貧的家庭也讓全紅嬋從小就比較懂事，當她知道跳水有可能改變自己的命運時，就暗下決心，一定要跳出個名堂。

在其他小隊員都忍受不住訓練艱苦偷懶時，全紅嬋總默默加練。奪金後，全紅嬋接受採訪表示，「想給她（媽媽）治病。

全紅嬋受訪時還透露，「從來沒去過遊樂園，放假想要玩，但太貧困過去只能待在家裡，沒去過遊樂園。」這次奧運會，是全紅嬋第一次出國參加比賽，卻在決賽時跳出24個10分，並打破陳若琳保持的總分紀錄奪冠。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

英國跳水王子戴利場邊「取貨毛線」 奧運紀念版毛衣亮相

跳水／難扣分的天才！ 14歲全紅嬋3獲滿分首次奧運就摘金

跳水／失足上演悲慘0分 加拿大女將：硬來有受傷風險

奧運冷知識 跳水選手為什麼總是急著沖水？

相關新聞

中芯國際宣布 將在北京、深圳新擴建12吋產能

中芯國際聯合CEO趙海軍6日表示，未來北京新擴建的12吋產線及深圳產線的總產能，將在目前北京12吋線產能基礎上翻倍；目前...

大陸新增80例本土新冠確診 中高風險地區電影院停業

據大陸國家衛健委通報，中國大陸5日報告新增新冠確診病例124例，其中境外輸入病例44例，本土病例80例。另，當日大陸還新...

陸14歲金牌選手全紅嬋：沒去過遊樂園 想給媽媽治病

東京奧運會女子10公尺跳水項目中，大陸代表團最年輕運動員、14歲的全紅嬋，在決賽中以近乎完美的表現奪金。賽後她接受採訪時...

騰訊校園招募逾7,000人 員工總數逼近10萬大關

大陸網路巨頭騰訊發布2021年校園招募，今年計畫招聘畢業生總計超過7,000名。相比去年，校園招募名額再增2,000個。...

中國政策要變？ 貨幣不跟美 財政學德國

中國經濟近期大事連連，諸如生擒滴滴、團滅教培，嚇殘美團之類，個個故事都曲折。雖然這些故事都在數十年未見之大變局之列，但大...

打房、打財團…中國下一步怎麼走？

外患內憂之下，百歲「人瑞」級的中共，正走在一場世紀變局的十字路口。安全過關從此坦途，或是繼續在重重險阻中卡關，全球都在看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。