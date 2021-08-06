騰訊校園招募逾7000人 員工總數逼近10萬大關

大陸網路巨頭騰訊發布2021年校園招募，今年計畫招聘畢業生總計超過7,000名。相比去年，校園招募名額再增2,000個。若完成此次校園招聘計劃，騰訊員工總數將逼近10萬人大關。

騰訊財報顯示，截至今年第1季，騰訊員工總數為8萬9,228名，平均月薪人民幣7.6萬元（約新台幣32萬元）。如果今年校招按計畫完成，騰訊員工總數將逼近10萬人。

騰訊校招網站發布，將在本月下旬到9月底設三次線上筆試，其中不包括遊戲美術、多媒體設計、技術美術、投資分析師和投資運營分析師，時間集中在晚上20時到22時之間。因為今年疫情因素，面試也轉為線上進行。

騰訊6日股價止跌回升，目前盤中漲4.74%，至港幣459.8元。

今年2月，騰訊股價曾來到港幣773.4元的歷史高點，但之後就一路下滑，迄今累計跌幅已超過40%，來到2017年左右的水準。

從2003年至今，騰訊共計招聘超過2萬名畢業生，校招生占全公司招聘量超過35%。與往年相同，騰訊今年校招涉及的職位包括技術、產品、設計、市場、職能五大類。