美36個團體致信拜登 呼籲與大陸重啟談判

美國零售商、晶片製造商、農民和其它近36個具有影響力的商業團體，於當地時間8月5日致信貿易代表戴琪和財政部長葉倫，呼籲拜登政府重啟與大陸的談判，並削減進口關稅，以免拖累美國經濟。

第一財經報導，信中表示，大陸方面達到2020年第一階段貿易協定中的「重要基準和承諾」，包括向美國金融機構開放市場，並減少美國對大陸出口農產品的一些監管障礙，美國政府制定政策時也應該優先考慮本國工人的利益，取消因提高了成本而損害美國利益的關稅。

拜登上台後，保留對大陸產電子產品、服裝和其他商品的關稅，一個目的是為了確保大陸履行其在2020年與美國簽訂的第一階段貿易協議中規定的義務。這些關稅由美國進口商支付。

美國貿易代表辦公室和財政部的發言人暫未對此做出回應。

對於是否打算執行川普政府談判達成的第一階段貿易協議或尋求延長該協議，拜登政府基本沒有發出信號。美國官員曾表示，預計評估工作將持續到今年秋季。