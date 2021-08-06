新能源車大賣、刀片電池供特斯拉 比亞迪股價飆新高

大陸新能源車巨頭比亞迪6日公布，7月新能源車銷量勁飆2.3倍，加上傳出「刀片電池」明年第2季將向特斯拉供貨，在港股價早盤創新高，一度觸抵港幣295元，飆8.9%。

同花順財經報導，集團公布7月銷售數據，銷量為5.7萬輛，年升82.9%。其中，新能源汽車占5.05萬輛，勁飆2.3倍；燃油汽車銷量為6,918輛，大降57.5%。

報導稱，比亞迪明年第2季將向特斯拉供應「刀片電池」，目前配有「刀片電池」的特斯拉車型已進入C樣測試階段。對此，比亞迪表示不予置評。

中證網報導，比亞迪傳出將向特斯拉供應「刀片電池」，有消息人士說，「機構圈都傳開了」。刀片電池是比亞迪去年3月發布的電池產品，採用磷酸鐵鋰技術，並於5月發布旗下首款搭載刀片電池的純電動車型漢EV。

對於刀片電池的優勢，比亞迪副總裁、弗迪電池董事長何龍曾表示，傳統的電池包的空間利用率只有40％，刀片電池的電池包的空間利用率達60％以上，大大提高續航。大部分新能源車品牌都已經在和比亞迪探討關於刀片電池的合作。

事實上，伴隨著新能源銷量持續成長，比亞迪的股價也水漲船高。據統計，自去年3月觸底後，比亞迪的股價一路狂奔，期間累計漲幅超過500%，牛氣衝天。

安信證券發布研究報告稱，維持比亞迪「買入」評級，預計2021至2023年淨利潤分別為人民幣62.46、112.79、136.32億元。