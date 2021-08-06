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快手股價跌破上市新低 市值蒸發逾港幣1兆

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸短影音平台快手科技，跌勢昨日延續，6日早盤跌9.88%，觸及港幣78.6元的歷史新低。照片／法新社
大陸短影音平台快手科技，跌勢昨日延續，6日早盤跌9.88%，觸及港幣78.6元的歷史新低。照片／法新社

大陸短影音平台快手科技，跌勢昨日延續，6日早盤大跌9.88%，跌破港幣80元整數關卡，並觸及港幣78.6元的歷史新低。相比上市後高點，快手市值縮水超過港幣1兆元。這兩日連續大跌，與快手上市6個月後限售股解禁有關。

快手今年2月5日登陸港交所，發行價港幣115元，上市後股價最高曾來到港幣417.8元。

澎湃新聞報導，股價下跌與快手限售股解禁有關，本次快手股票的解禁對像主要包括基石投資者、機構股東、公司高層及員工等，共有38.82億股，占發行後股本的94.81%。

快手內部員工透露，在快手內部會議上，當有員工問及「解禁期到了，管理層會不會減持」等問題時，快手核心高層均表示「堅定持有」、「不減持」，兩位創始人宿華和程一笑也明確表示「不賣」。

網易財經報導，分析稱，正常來說，所有的美股和港股上市公司都會有 「解禁低迷期」，亦即在180天的解禁前後，股價會陷入低迷，這種低迷甚至會持續到解禁後的半年。但只要公司基本面向好，長期來看，公司股價仍有上漲空間。

不過更關鍵的，是外界期待快手在核心財務和運營數據上能有所突破。今年第1季，快手收入達人民幣170億元，年增36.6%，淨虧損為人民幣49億元。

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