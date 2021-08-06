官方喊要管嬰兒奶粉 乳製概念股大跌

大陸監管利劍轉向配方奶粉，新華網指出，配方奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。受消息影響，A股乳業概念股6日早盤重挫，伊利股份、熊貓乳品等走跌。

智通財經報導，6日A股乳業概念股早盤重挫，西部牧業跌逾4%，妙可藍多、新乳業、熊貓乳品、伊利股份等跟跌。

港股相關概念股也下滑，中國飛鶴早盤開低逾9%，至港幣13.36元。雅士利國際跌6.56%、中國聖牧跌4.69%；蒙牛乳業跌4.56%。

新華網報導，在中國營養學會召開的2021年世界母乳餵養周主題研討會上，聯合國兒童基金會駐華辦事處營養專家常素英建議，通過強制性法規規範母乳代用品營銷行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。同時，嚴格執行廣告法中關於過度和誤導性營銷嬰幼兒食品營銷行為的規定。

「近幾年來大陸嬰兒出生率呈下降趨勢，但是配方奶粉的銷量持續上升，其中一個主要原因就是更多的媽媽選擇了配方奶粉餵養。」常素英指出，嬰兒配方奶粉市場營銷活動對母乳餵養會產生負面影響。

大陸疾控中心營養與健康所副所長賴建強指出，母乳是兒童出生後最佳的營養來源，母乳餵養使母親和嬰兒都受益。數據顯示，大陸約三分之二的孩子沒有充分享受到母乳餵養的益處。