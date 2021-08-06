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中芯趙海軍：第3季銷售難持續大幅增長 預計增2%到4%
中芯國際5日晚公布今年第2季淨利潤暴增近4倍的出色業績，但聯合CEO趙海軍6日示警，第3季銷售不能繼續大幅增長，預期第3季收入與上季相比將成長2%到4%、毛利率在32%到34%。
趙海軍6日在中芯國際第2季業績電話交流會上指出，受到產能和利用率提升、客戶提拉出貨和漲價等因素影響，公司第2季營收達13.4億美元，年增43.2%。
趙海軍也提到，公司FinFET工藝已經達產，每月1.5萬片，客戶多樣化，不同的產品平台都導入，這部分產能處於緊俏狀態，客戶不斷進來。
趙海軍和另一名聯合CEO梁孟松5日在財報中表示，「很理解大家對中芯國際有很高的期待，但是積體電路製造行業沒有彎道式超車和跳躍式前進。公司會一步一個腳印，把握自身在細分領域的優勢，提高核心競爭力，提升客戶滿意度。」
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