艾美特深圳土開案 估認列1.5億

小家電廠艾美特董事長史瑞斌5日在股東會表示，上半年原物料漲價，電子IC零件缺料嚴重，調漲產品售價仍無法反映成本；另深圳舊廠土開案，估今年中認列人民幣1.5億元。

中央社報導，史瑞斌指出，3月中國市場平均提高售價3至5%，5月再漲3至5%，始終無法完全反映整體成本的增加，外銷業務受影響甚鉅，因為外銷訂單都是提前談定價格，價格異動空間不大，因此影響今年毛利。

艾美特說明，深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，舊廠位於廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，2019如期開工，預計今年中會如期完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約人民幣1.5億元將可完成認列。

深圳舊廠開發建築物面積5萬2698.73平方公尺，預計建成後可以分配到3萬6000平方公尺，初期暫以自用及出租為主。深圳地鐵延長線也在建置中，預計完工後地鐵站會經過。

艾美特指出，今年將加速九江廠與深圳廠兩廠有效的利用率，因疫情延宕兩廠轉移進度，預計今年下半啟動九江廠與深圳廠8比2產能移轉調整，持續降低生產成本，因深圳近年已經不適用於傳統製造業，往內地轉移是勢在必行的，未來深圳廠將保留外銷、業務與研發等單位，畢竟深圳的優勢仍然是吸引關鍵人才，持續發展創新優勢。

另外，下半年主要目標為提高電暖器的毛利，推動消毒殺菌類產品強化營收動能，2021年目標新品開發除過去產品外，輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蟎儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，達成淡季獲利目標。