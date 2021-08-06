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東莞台博會升級轉型 特設3專區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
新冠病毒疫情發生前，前幾屆東莞台博會都吸引大批買家和群眾前往參觀。本報資料照片
新冠病毒疫情發生前，前幾屆東莞台博會都吸引大批買家和群眾前往參觀。本報資料照片

第十二屆東莞台灣名品博覽會4日舉行首次新聞發佈會。本屆東莞台博會由市級展會升級為省級展會，搭建台企產業合作融合平台。

中新社報導，東莞台博會自2010年創辦以來已成功舉辦十一屆，共吸引了269.4萬人次參觀採購，總交易金額達281.45億元人民幣，成為在兩岸具有影響力的產業合作平台。　

第十二屆東莞台灣名品博覽會組委會表示，東莞台博會今年將擴容，計畫招商超過400家，將以3C企業為主，預計3C產業佔比為70%。

東莞市台商投資企業協會台博會總召集人陳宏欽指出，本屆台博會深化專業轉型，將實現展會規格、採購商邀約層級、參展企業優惠、宣傳引流、辦展形式共五大升級。為擴大展會影響力和規模，展會特設海峽兩岸電子產業合作專區、海峽兩岸特色專區、採購商對接營銷專區三大展區。　　

第十二屆東莞台博會將於今年10月28日至31日在廣東現代國際展覽中心舉辦，目前已有316家企業報名參展，佔招展目標數量90%。其中包括英業達集團、友達光電、凌群電腦、台達電子、維升電子等5G、半導體企業，以及廣聲玩具、明門幼童、運時通家具、徐福記等行業龍頭企業。　　

主辦方介紹，本屆東莞台博會將由市級展會升級為省級展會，由廣東省人民政府台灣事務辦公室、廣東省商務廳、東莞市人民政府、全國台企聯、海峽兩岸經貿交流協會聯合主辦。展會展覽面積擴大至3萬平方米，預設展位1200個，邀請參展商約400家。　　

本屆東莞台博會將設置海峽兩岸電子產業合作專區、海峽兩岸特色專區、採購商對接營銷專區共三大專區，重點呈現5G、物聯網、半導體、智慧生活、電子信息產業生態圈，為各地台商台企搭建拓展市場、採購對接的專業平台，為海峽兩岸搭建產業合作、融合發展的廣闊舞台。　　

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅表示，隨著粵港澳大灣區進入了黃金發展期，東莞也將邁進萬億GDP、千萬人口城市的新發展階段，這也為台商台企的發展提供了廣闊空間和嶄新機遇。東莞作為大陸與台灣合作最活躍、聯繫最緊密的城市之一，將發揮在推動台企轉型升級、促進產業融合發展方面的優勢和實力，促進兩岸產業融合發展。

廣東 台商 半導體

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