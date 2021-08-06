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中歐班列普及 內陸也能過歐洲生活

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中歐班列日益普及，讓大陸內陸省分有愈來愈多機會享用來自歐洲各國美食：德國啤酒、法國紅酒、白俄羅斯的牛排、西班牙的全麥餅乾。大陸內陸一些城市餐桌上的歐洲味道愈來愈濃，也能「過上歐洲生活」。

中新社報導，河南是一個不靠海、不沿邊、不臨江的內陸省分，民眾嚮往的「歐洲生活」卻能在自家門口得以實現，就是「一列火車同步歐洲生活」。　　

鄭（州）歐班列運營方鄭州國際陸港開發建設有限公司（下稱鄭州陸港）總經理助理于大磊表示，鄭歐班列的進口商品目前基本覆蓋了河南省內縣城，進入鄭州等大城市的基層社區，市民可同步萬里之外的歐洲生活。

位於鄭州市經開區的鄭歐班列進口商品展示體驗中心，牛奶、零食、酒水等琳瑯滿目的商品分類分區整齊擺放。從最初的10多種，增加到現在的600多種，且隨著國內民眾消費的不斷升級，回程貨源還會進一步擴大。

河南省發改委提供的一組數據顯示，2020年河南進出口總值達6654.8億元人民幣，同比增長16.4%，增速位居大陸全國第三位。這其中，鄭歐班列快速攀升的業務量功不可沒：河南與一帶一路沿線國家進出口額1562.7億元人民幣，增長14.6%。　

河南省發改委相關部門負責人表示，截至2021年6月底，通過鄭歐班列承運的跨境電商包裹達4374.6萬單；進出口郵包28203件，運郵單量134.66萬單；進口汽車1940台；糧食2.2萬噸。

自2013年7月首班開行，至2021年7月，鄭歐班列已運行8年。8年間，鄭歐班列總累計開行4637班，累計貨值190億美元，境內輻射半徑達1500公里，涵蓋23個省分，境外網絡遍布歐盟和俄羅斯及中亞地區30多個國家130多個城市。

鄭州 白俄羅斯 人民幣

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