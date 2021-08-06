上海台辦搭平台 對接台商提供助力

上海市台辦主任鍾曉敏表示，上海市台辦願意搭建一個平台，成為台商與政府部門、國企央企、專業機構的對接，為企業發展提供助力。

鍾曉敏日前出席主題為「2021下半年經濟宏觀政策解讀」的首期「台胞台商大講堂系列活動」致詞時指出，首先是與大陸政府部門的對接，她提到，企業在營運過程中，會面臨與管理各種不同事務的大陸政府部門對接需求，台辦來做這樣一個對接的平台，今後可能會分產業領域，例如金融業、信息產業、商貿領域，邀請相關政府部門做政策解讀。

其次是與大陸國企和央企對接，鍾曉敏指出，上海的經濟發展是四輛馬車，外企、央企、上海本地國企、民營企業個分別占四分之一，在這四個班子當中，大家都是可以自主的，所以希望透過這個平台，今後設計一些專題展開。

另外就是專業機構的對接，鍾曉敏認為，許多企業在上市、投資、發展過程中，離不開專業知識，例如首先邀請上海最知名的會計事務所來分享，今後還會有更多專業機構為台商服務，也希望今後的專案能夠常態舉行，為企業的發展提供助力。

鍾曉敏表示，由台企拓展到台胞，再拓展到公益活動來真正融合，也期待透過這樣的大講堂，讓台企台胞能更好的瞭解上海現在發展，更好的融入上海發展機遇。

普華永道中國上海主管合夥人黃佳，則從經濟指標、經濟復甦因素、宏觀政策建議等方面切入，總結了上半年驅動經濟增長的情況，並分析出口增長速度放緩、大宗商品價格上漲等影響下半年經濟復甦五方面內容，建議台商可在產業最兩極化的晶片與民生消費服務布局。