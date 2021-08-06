杭州啟動景觀布置 亞運村年底竣工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
東京奧運即將近尾聲，即將登場的大型體育賽事是明年的杭州亞運，圖為今年六月杭州舉辦的亞運服飾秀。（新華社）
東京奧運即將近尾聲，即將登場的大型體育賽事是明年的杭州亞運，圖為今年六月杭州舉辦的亞運服飾秀。（新華社）

東京奧運即將近尾聲，明年登場的大型體育賽事杭州亞運日益受到關注，杭州市8月3日舉行城市側亞運形象景觀布置動員大會，規定今年杭州各區縣（市）將在轄區內依法合規設立不少於4處亞運戶外宣傳，布置2處公共藝術裝置和1處夜景燈光營造。　

中新社報導，杭州亞組委宣傳部副部長楊猛表示，城市側亞運形象景觀布置對於辦賽城市氛圍營造有重要意義，空間上以杭州2022年亞運會主場館為中心設計了四個組團，內容上涉及到了杭州2022年亞運會的主要視覺形象，呈現形式上包括城市景觀的雕塑、夜景布置、戶外電子大屏等。　　

杭州亞組委副秘書長、杭州市副市長陳衛強指出，全面推進亞運景觀布置工作是統籌推進「體育亞運」、「城市亞運」、「品牌亞運」的需要，杭州亞組委將加強對各地的支持，積極開展亞運形象景觀布置。

在亞運村的建設方面，杭州市亞運村建設指揮部表示，預期今年年底前可全面竣工杭州亞運村。

新華社報導，亞運村是杭州承辦亞運會的重要設施，也是杭州實施「擁江發展」戰略的重要部署。項目位於錢塘江南岸的錢江世紀城北部，總占地面積113公頃，總建築面積241萬平方米，由運動員村、技術官員村、媒體村、國際區與公共區組成。

杭州市亞運村建設指揮部辦公室副主任陳張林表示，自2020年12月完成主體結構結頂以來，亞運村施工單位全力加快項目建設進度。當前，亞運村1.13平方公里建設範圍內有各類建設人員1.2萬餘名，三村四地塊精裝修工程完成45.0%，外飾面工程已完成71.6%，機電安裝工程已完成83.5%，市政景觀工程已完成48.5%。

杭州亞運定於2022年9月10日至25日舉行，賽時亞運村將容納10000餘名運動員、約5000名媒體人員和近4000名技術官員，賽後將升級打造成以「健康運動、人才安居、智慧生活」為特色的社區。

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