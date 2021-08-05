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羅永浩創立手機品牌「錘子科技」慘賠 申請破產重整

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
北京錘子數碼科技有限公司5日新增破產重整，申請人為星星精密科技（深圳）有限公司。（圖／取自新浪網）
北京錘子數碼科技有限公司5日新增破產重整，申請人為星星精密科技（深圳）有限公司。（圖／取自新浪網）

手機市場競爭激烈，創立手機品牌「錘子科技」失敗的羅永浩旗下公司北京錘子數碼科技有限公司新增破產重整資訊。根據大陸企業資訊顯示，北京錘子數碼科技有限公司於5日新增破產重整，申請人為星星精密科技（深圳）有限公司。

大陸自媒體報導，目前北京錘子數碼科技有限公司法定代表人為溫洪喜，成立於2014年6月3日，註冊資本額人民幣2,000萬元，羅永浩擔任該公司執行董事職務。

據了解，羅永浩為手機品牌錘子科技創辦人，但因大陸手機市場競爭激烈，錘子科技被迫倒閉，公司也欠下巨額債務。羅永浩因此揹上約人民幣6億元（約合新台幣26.4億元）的債務，他轉型改做直播帶貨，讓他在3年快還清債務。

網易新聞報導，羅永浩在節目上透露，原本預計5年還完的欠款大約今年底就能還完，債務還完後他會去做下一代智慧硬體。

羅永浩說，因為有很多官司在同時進行，因此後續還有可能上「限高」（限制高消費）名單，「但還債工作在穩步高效的進行，請債權方和廣大朋友們放心。」

債務 北京 人民幣

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