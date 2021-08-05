信貸資金違規流入房市 北京、上海、深圳祭多張罰單

針對信貸資金違規入房市問題，大陸監管部門持續嚴查，北京、上海、深圳等地銀保監局近日就陸續開出多張罰單，案由均涉及經營貸款、消費貸款違規用於購房。

北京經濟日報報導，「近期對五家銀行罰款人民幣3.66億元，因違規展開房地產融資業務。」大陸銀保監會副主席梁濤說。

報導稱，信貸資金違規入房市，不僅擾亂房地產市場秩序，還會抬高相關領域的金融風險。對此，大陸住房和城鄉建設部等八部門日前發布通知，提出要發揮部門協同作用，其中，由金融監管部門負責查處信貸資金違規流入房地產市場等問題。

上海銀保監局於7月27日公布，針對多家金融機構的行政處罰，五家國有大行的分支機構均因「流動資金、消費貸款違規流入房地產市場」而吃罰單。之前，深圳銀保監局也開出多張罰單，違法違規事實多涉及「個人經營性貸款、個人消費貸款審查不盡職，信貸資金被挪用」。

例如，為幫助購房者從銀行獲取個人經營性貸款，有些房地產仲介機構甚至會為購房者提供「空殼公司」用於騙貸。

「對銀行而言，貸款資金用途、流向的監控是一個大問題。」復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼建議，金融監管部門可借助科技手段，構建覆蓋全行業的信貸資金流向監控系統，提升貸款用途監控的能力和效率。