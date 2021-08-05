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杭州房市收緊限購 外地戶籍社保繳滿4年才能買房

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
杭州房市調控再升級，新落戶需社保繳滿兩年、外地戶籍要繳滿四年才能買房。照片／中新社
杭州房市調控再升級，新落戶需社保繳滿兩年、外地戶籍要繳滿四年才能買房。照片／中新社

杭州房市調控再升級，新落戶需社保繳滿兩年、外地戶籍要繳滿四年才能買房。分析稱，大陸下半年房市降溫機率增，尤其是一二線重點城市和過熱的三四線城市。

澎湃新聞報導，浙江省杭州市住房保障和房產管理局5日發布「關於進一步加強房地產市場調控的通知」，加強對落戶杭州未滿五年戶籍家庭和非杭州戶籍家庭的住房限購，完善新建商品住房銷售管理以及規範市場秩序。

通知提出，落戶杭州市未滿五年的戶籍家庭，在購房之日前兩年起已在杭州市限購範圍內連續繳納城鎮社保滿兩年，才可在杭州市限購範圍內限購一套住房。

非杭州戶籍家庭，在購房之日前四年起已在杭州限購範圍內連續繳納城鎮社保或個人所得稅滿48個月，方可在杭州限購範圍內限購一套住房。

杭州住保房管局表示，落戶臨安區、建德市、桐廬縣、淳安縣未滿五年的，須落戶滿兩年且在購房之日前兩年起已在杭州限購範圍內連續繳納城鎮社保滿24個月，方可在杭州限購範圍內購買住房。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，從杭州收緊限購條件的政策可以看出兩個變化。第一、過去空掛戶口無實際社保的，也將面臨限購的壓力；第二、過去外地戶籍社保繳納需要兩年，現在則為四年。

嚴躍進分析，大陸下半年房地產調控有三個特點：第一、地方政府調控主動性增強。第二、調控明顯增強，即不斷細化、不斷發現各類鑽政策漏洞的做法，全方位調控。第三、有針對性地對一些新的炒房領域進行重點打擊。

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