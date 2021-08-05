快訊

「銀河」、「妮妲」接力生成 三颱共舞最新路徑曝光

鴻海砸錢買下旺宏電子六吋晶圓廠 交易金額曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官方監管放行？ 微信今恢復用戶註冊 騰訊股價續跌

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
騰訊旗下社群平台微信疑似遭到監管，上月臨時停止新用戶註冊。路透
騰訊旗下社群平台微信疑似遭到監管，上月臨時停止新用戶註冊。路透

北京當局正大力整頓網路企業，大陸科技巨頭騰訊旗下社群平台微信疑似遭到監管，上月臨時停止用戶註冊。不過，微信5日恢復公眾號和個人帳號新用戶註冊，但拒絕進一步評論。

信報財經報導，有網友測試，發現騰訊已經解除對微信個人號和公眾號新用戶的註冊限制，可自由註冊新的微信帳號，申請流程跟之前一樣，沒有新加限制條件。

騰訊5日在港股價，盤中暫收跌3.11%，至港幣442.6元。

微信上月下旬無預警暫停新用戶註冊。微信團隊發文稱，正在進行安全技術升級，期間暫停微信個人帳號及公眾帳號新用戶註冊。升級預計8月初完成，升級完成後將恢復註冊。

大陸工信部曾表示，將持續開展App侵害用戶權益的整治行動，強化關鍵責任鏈監管，並對反覆出現違規調用通訊錄和用戶地理位置許可權等相關問題的企業，加大懲處力度。

大陸擴大行業監管範圍，從一開始的網路科技，到補教行業、遊戲產業、白酒行業等，造成A股近期股價大幅波動，引發國際投資者擔憂。

延伸閱讀

F-15戰機升級費用過高 日本放棄配備反艦飛彈

網路遊戲被指精神鴉片 騰訊稱加大保護未成年用戶

手遊「精神鴉片」？中國官媒點名騰訊《王者榮耀》的遊戲業崩跌

防未成年人身心沉迷 騰訊推限時長、消費等網遊新舉措

相關新聞

華為、中移動、中興等7家 共建5G消息聯合實驗室

大陸「5G消息工作組」聯合中國通信企業協會、中國信息通信研究院、中國電信、中國移動、中國聯通、中興通訊、華為等七家單位成...

找下一個監管整治對象 投資人翻出習近平講稿仔細推敲

中國大陸股市上周蒸發掉1兆美元，部分投資人發現，他們對這個國家的最重要人物--國家主席習近平--不夠關注。

杭州房市收緊限購 外地戶籍社保繳滿4年才能買房

杭州房市調控再升級，新落戶需社保繳滿兩年、外地戶籍要繳滿四年才能買房。分析稱，大陸下半年房市降溫機率增，尤其是一二線重點...

官方監管放行？ 微信今恢復用戶註冊 騰訊股價續跌

北京當局正大力整頓網路企業，大陸科技巨頭騰訊旗下社群平台微信疑似遭到監管，上月臨時停止用戶註冊。不過，微信5日恢復公眾號...

孟晚舟案最後一輪審理 彭博社：能逃引渡機率僅為1%

中國華為公司首席財務官孟晚舟被要求引渡至美國的案件，4日起至20日在加拿大卑詩省高等法院進行最後一輪審理，穿著藍色套裝的...

夢龍雪糕被爆雙標 中國用料不如歐洲…網友：太氣人

聯合利華旗下品牌夢龍（Magnum），在中國屬於高檔冰淇淋，卻被網友踢爆疑似「雙標」，在中國與歐洲用料不同。有網友稱，夢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。