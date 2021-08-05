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官方監管放行？ 微信今恢復用戶註冊 騰訊股價續跌
北京當局正大力整頓網路企業，大陸科技巨頭騰訊旗下社群平台微信疑似遭到監管，上月臨時停止用戶註冊。不過，微信5日恢復公眾號和個人帳號新用戶註冊，但拒絕進一步評論。
信報財經報導，有網友測試，發現騰訊已經解除對微信個人號和公眾號新用戶的註冊限制，可自由註冊新的微信帳號，申請流程跟之前一樣，沒有新加限制條件。
騰訊5日在港股價，盤中暫收跌3.11%，至港幣442.6元。
微信上月下旬無預警暫停新用戶註冊。微信團隊發文稱，正在進行安全技術升級，期間暫停微信個人帳號及公眾帳號新用戶註冊。升級預計8月初完成，升級完成後將恢復註冊。
大陸工信部曾表示，將持續開展App侵害用戶權益的整治行動，強化關鍵責任鏈監管，並對反覆出現違規調用通訊錄和用戶地理位置許可權等相關問題的企業，加大懲處力度。
大陸擴大行業監管範圍，從一開始的網路科技，到補教行業、遊戲產業、白酒行業等，造成A股近期股價大幅波動，引發國際投資者擔憂。
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