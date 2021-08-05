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北京新政策：生育三孩「生育獎勵假」30天

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
北京明確新政策，5月31日後生育三孩，生育獎勵假30天。（騰訊新聞網）
北京明確新政策，5月31日後生育三孩，生育獎勵假30天。（騰訊新聞網）

據澎湃新聞報導，北京市衛生健康委員會已宣布，5月31日（含）後按規定生育三孩的，除享受國家規定的產假外，可再享受生育獎勵假30天，其配偶享受陪產假15天。女職工經所在機關、企業事業單位、社會團體和其他組織同意，可以再增加假期一至三個月。

早前有大陸網友通過人民網「領導留言板」反映，按現行《北京市人口與計劃生育條例》，5月31日生育三孩的女職工，如今已休產假51天，僅餘47天。如相關規定不加緊覆蓋三孩女職工，恐有部分三孩女職工無法享受應當享受的三孩生育政策及配套支持措施，懇請北京市人大常委會盡快研究落實。

北京市衛生健康委員會在答覆中稱，北京市將按照大陸國家要求，加快修改《北京市人口與計劃生育條例》工作。

報導稱，事實上，「按規定生育的，除享受國家規定的產假外，享受生育獎勵假30天，其配偶享受陪產假15天」等表述均出自現行的《北京市人口與計劃生育條例》之「獎勵與社會保障」部分。

為深入貫徹落實《中共中央 國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》， 大陸國家衛生健康委已於7月發出通知：要深入評估本地區人口發展形勢、工作基礎和政策實施風險，科學制定實施方案。及時提請省級人大或其常委會修訂本省（區、市）人口與計劃生育條例，重點對生育調節、獎勵與社會保障、普惠托育服務、計劃生育服務和法律責任等相關內容進行修訂。

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