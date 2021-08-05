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陸併購交易半年6177宗 史上新高

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

國際會計師事務所普華永道4日發布的一份報告顯示，上半年中國大陸併購活動交易數量達到6177宗，與2020年下半年相比增長11%，創有史以來半年交易量的最高水平。

中新社報導，報告顯示，上半年大陸國內企業戰略併購數量達到自2018年上半年以來的最高水平，併購交易量同比增長41%。此外，私募股權基金和風險投資基金的交易也很活躍。

從交易金額看，今年上半年，併購交易金額為3121億美元，與去年下半年的峰值相比下降29%，恢復到正常水平。報告解釋稱，由於大陸國有企業和國有背景的資本在去年下半年參與相當數量的超大型併購交易，2020年下半年的併購交易金額相對較高；2021年上半年併購交易金額恢復到正常水平。

報告指出，按照交易量和交易額計算，大陸約占全球併購市場的14%。普華永道中國大陸及香港地區私募股權基金業務主管合夥人劉晏來表示，未來「雙循環」、「產業升級」主題以及對消費經濟的關注將持續支持併購交易，尤其是在一些「網紅」城市的消費主題相當有亮點，比如成都、長沙等。

今年上半年，大陸發生45宗超大型併購交易（單宗10億美元以上），比去年下半年少10宗，其中許多交易與境內關鍵經濟主題相一致，如產業升級（12宗工業品交易，220億美元），雙循環（9宗消費品交易，250億美元）以及低碳環保（5宗新能源交易，165億美元）。

上半年，由於疫情導致的通航限制，入境併購交易數量仍相對較少。不過，仍有比較多的外國企業表達將繼續或加大對中國大陸的投資。隨著越來越多的自貿區設立（截至2021年6月30日為21個自貿區），普華永道預計會有更多的境外直接投資進入中國大陸，作為替代併購交易的一種方式。

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