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北京金融新方案 力挺優質企業上市

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
大陸支持北京積體電路、新一代資訊技術等重點領域和文化產業領域的優質企業上市掛牌。圖／取自中新網
大陸支持北京積體電路、新一代資訊技術等重點領域和文化產業領域的優質企業上市掛牌。圖／取自中新網

中國人民銀行大陸央行）營業管理部、北京銀保監局等多部門最新發文指出，支持積體電路、衛星互聯網、新一代資訊技術、醫藥健康、智慧裝備、新能源、新材料、人工智慧等重點領域和文化產業領域的優質企業上市掛牌。

大陸央行營管部網站4日刊登的「進一步完善北京民營和小微企業金融服務體制機制行動方案（2021-2023年）」指出，要加強金融對科創、高端製造業的支持力度，支持北京轄內金融機構綜合運用銀行貸款、債券融資、融資租賃，以及商業保理等方式，滿足製造業企業、「高精尖」項目的融資需求。

方案稱，將建立北京市統一的上市掛牌後備企業資源庫，持續加強後備企業挖掘培育，推動企業上市綜合服務平台優化服務

方案還提出，2021到2023年力爭實現以下目標：北京小微企業貸款保持較快增速，普惠小微貸款年均增速高於各項貸款增速10個百分點以上；小微企業應收帳款融資規模年均不低於500億元（人民幣，下同）；3年內，大陸央行營業管理部累計辦理民營和小微企業票據再貼現不低於1000億元，累計向市場投放政策性資金不低於2000億元。

北京 大陸央行 中國人民銀行

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