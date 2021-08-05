橫店打造好萊塢夢 帶動偏鄉致富

位於浙江中部的橫店，構建中國大陸最完善的影視產業生態圈：大陸2/3影視作品出於此，已成為全球最大的影視實景拍攝基地，橫店集團創始人徐文榮成為關鍵人物。

中新社報導，1975年，貧苦農民家庭出身的徐文榮帶頭辦起鄉鎮企業，當年，橫店人均年收入只有75元（人民幣，下同）。到了1987年，橫店工業總產值達到11009萬元，成為浙中地區首個「億元鎮」。讓徐文榮和橫店真正走紅的，還是橫店影視城。

以建造「南粵廣州街」為開端，秦王宮、明清宮苑、清明上河圖等拍攝基地在橫店相繼崛起，全球導演、演員、遊客紛至沓來，「中國好萊塢」的美譽不脛而走。

40多年來，橫店走出一條以影視文化產業全域化建設共同富裕發展之路。去年，該鎮人均年收入7萬元，城鄉居民收入比1.34：1。

毗鄰夢幻谷、秦王宮景區，整村農戶僅87戶的良渡小區石水吉村，有78戶開起民宿農家樂，年營收入約5000萬元。「以前想都沒想過，開民宿能這麼賺錢。」通過開辦民宿，石水吉村民葛麗芸一家年收入從2012年20萬元增長到如今百萬元。

遠離景區的金良小區，依靠影視文化產業發展紅利建成標準攝影棚，每年為村集體增加收入40多萬元。

憑藉優惠政策和補貼，不少「橫漂」開始在橫店創業。山東人惠祥意「橫漂」20年，從群演轉行到導演，還經營青年客棧和酒吧。在他看來，「橫店就是一個追夢的地方」。

2020年橫店影視業營收281.1億元、旅遊收入200億元，直接創造就業崗位近12.3萬個，農戶出租收入達4.38億元，從事三產勞動力約7.5萬人，占勞動力就業總數的56%。