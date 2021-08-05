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千億縣增到38個 江蘇多達16個

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
浙江嘉善縣是大陸唯一的縣域科學發展示範點，是長三角生態綠色一體化發展示範區重要組成部分。圖為一家科技公司內，工作人員查看晶圓。（中新社）
浙江嘉善縣是大陸唯一的縣域科學發展示範點，是長三角生態綠色一體化發展示範區重要組成部分。圖為一家科技公司內，工作人員查看晶圓。（中新社）

賽迪顧問8月4日上午發布的「2021中國縣域經濟百強研究」顯示，百強縣中GDP（選取2020年資料，下同）千億縣域達到38個, 較上年增加5個。38個「千億縣」中，江蘇省共占16席，占比42.1%，浙江省第二，有9個，福建省4個席位。長三角城市群包攬了大多數「千億縣」。

2020年，百強縣人均GDP達到11.2萬元（人民幣，下同）；百強縣人均可支配收入、城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均可支配收入比大陸平均分別高出25.8%、13.9%、60.3%。2020年，百強縣的農村居民人均可支配收入占城鎮居民比重遠高於廣東、江蘇、浙江和山東。

第一財經報導，賽迪顧問縣域經濟研究中心主任馬承恩表示，今年報告有兩個主要變化：一是更強化工業經濟主體地位，突出實體經濟對經濟發展的支撐；二是把共同富裕也放到比較重的重要的位置。

區域分布上，東部優勢明顯。「千億縣」主要分布在9個省份，分別是江蘇16個、浙江9個、福建4個、湖南3個、山東2個、陝西1個、河北1個、貴州1個、江西1個。長三角城市群的無錫、常州、蘇州、南通、鎮江、寧波、嘉興、紹興、金華、台州等城市為「千億縣」主要集聚區，總數達25個，占「千億縣」總數近七成。

馬承恩表示，雖然東部優勢明顯，但是近幾年的研究顯示，中西部入選百強縣的數量是逐年增加的。

在百強縣前10名中，江蘇省占比過半，並包攬前3位。從2018-2020年「千億縣」新增來源看，江蘇省2019年、2020年分別新增3個，成為新增「千億縣」主要來源省份，且「千億縣」總數占大陸全國四成，絕對數量領先優勢明顯。

「江蘇形成了『千億縣』為重要支撐的縣域經濟發展局面，且他們的百強縣分布於三個梯度，一千億、兩千億、三千億都有，配置比較均衡，而有一些省份縣域經濟呈現斷檔的局面。」馬承恩說。

實體經濟 福建 廣東

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