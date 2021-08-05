廣西打造特色米粉 拓海外市場

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣西柳州將柳州螺螄粉產業園打造成為集食品配套生產、電商物流配套、食品研發、工業旅遊於一體的新型食品工業園。圖為一研學團師生在柳州螺螄粉產業園參觀。（新華社）
廣西柳州將柳州螺螄粉產業園打造成為集食品配套生產、電商物流配套、食品研發、工業旅遊於一體的新型食品工業園。圖為一研學團師生在柳州螺螄粉產業園參觀。（新華社）

廣西政府辦公廳日前印發「加快推進柳州螺螄粉及廣西優勢特色米粉產業高質量發展實施方案」，提出發展廣西優勢特色米粉全產業鏈，力爭實現米粉全產業鏈銷售收入超1000億元（人民幣，下同），引導企業開拓海外市場。

中新社報導，廣西人愛吃米粉，南寧老友粉、桂林米粉、柳州螺螄粉統稱「廣西三大粉」。該方案指出，重點打造提升柳州螺螄粉、桂林米粉、南寧老友粉、玉林牛腩粉等品牌。通過實施提升原材料供給能力、培育壯大特色米粉產業集群、推動特色米粉強品牌拓市場、提升科技創新水平、強化市場監管、文旅融合發展等「六大工程」。

近年來，本是柳州市街頭小吃的螺螄粉，已經發展成為百億規模的大產業。據柳州統計，今年1至5月，柳州螺螄粉日均生產506萬袋，累計銷售收入76.41億元；出口48批次，貨值約980萬元，同比增長132.80%。

在螺螄粉產業紅火發展的同時，廣西其他米粉產業也開始謀劃布局。桂林米粉實施米粉加工規程、店面服務規範、等級評定等地方標準，計畫2021年底桂林米粉產業達100億元；南寧市加快推進申請註册「南寧老友粉」地理標誌商標，融入廣西優勢特色米粉產業；玉林市通過實施牛腩粉「五個一」工程，把地方小吃打造成為百億元產業。

小吃 品牌 人民幣

延伸閱讀

米粉之鄉設「米粉寮公園」 年底完工

四川南充／南充米粉種類繁多 一場味蕾饗宴

廣西自貿區 上半年交易額增長5倍

中50%人口已接種 廣西將覆蓋12─17歲

相關新聞

廣西爆缺電危機 綠能占近5成

發展綠能，廣西無疑是典範。根據大陸南方電網公司統計，今年上半年，廣西水電、風光電、生物質電與核電合計占比近百分之四十八，...

北京金融新方案 力挺優質企業上市

中國人民銀行（大陸央行）營業管理部、北京銀保監局等多部門最新發文指出，支持積體電路、衛星互聯網、新一代資訊技術、醫藥健康...

陸拚4年後 體育產業規模達5兆元

中國大陸在東京奧運表現亮眼，目前金牌數居各代表隊之冠。大陸國務院近日發布「全民健身計畫（2021—2025年）」，提出將...

千億縣增到38個 江蘇多達16個

賽迪顧問8月4日上午發布的「2021中國縣域經濟百強研究」顯示，百強縣中GDP（選取2020年資料，下同）千億縣域達到3...

橫店打造好萊塢夢 帶動偏鄉致富

位於浙江中部的橫店，構建中國大陸最完善的影視產業生態圈：大陸2/3影視作品出於此，已成為全球最大的影視實景拍攝基地，橫店...

廣西打造特色米粉 拓海外市場

廣西政府辦公廳日前印發「加快推進柳州螺螄粉及廣西優勢特色米粉產業高質量發展實施方案」，提出發展廣西優勢特色米粉全產業鏈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。