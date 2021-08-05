廣西打造特色米粉 拓海外市場

廣西政府辦公廳日前印發「加快推進柳州螺螄粉及廣西優勢特色米粉產業高質量發展實施方案」，提出發展廣西優勢特色米粉全產業鏈，力爭實現米粉全產業鏈銷售收入超1000億元（人民幣，下同），引導企業開拓海外市場。

中新社報導，廣西人愛吃米粉，南寧老友粉、桂林米粉、柳州螺螄粉統稱「廣西三大粉」。該方案指出，重點打造提升柳州螺螄粉、桂林米粉、南寧老友粉、玉林牛腩粉等品牌。通過實施提升原材料供給能力、培育壯大特色米粉產業集群、推動特色米粉強品牌拓市場、提升科技創新水平、強化市場監管、文旅融合發展等「六大工程」。

近年來，本是柳州市街頭小吃的螺螄粉，已經發展成為百億規模的大產業。據柳州統計，今年1至5月，柳州螺螄粉日均生產506萬袋，累計銷售收入76.41億元；出口48批次，貨值約980萬元，同比增長132.80%。

在螺螄粉產業紅火發展的同時，廣西其他米粉產業也開始謀劃布局。桂林米粉實施米粉加工規程、店面服務規範、等級評定等地方標準，計畫2021年底桂林米粉產業達100億元；南寧市加快推進申請註册「南寧老友粉」地理標誌商標，融入廣西優勢特色米粉產業；玉林市通過實施牛腩粉「五個一」工程，把地方小吃打造成為百億元產業。