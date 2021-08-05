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瀋陽五型經濟 釋7千億元投資機會

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

瀋陽市政府4日發布消息，瀋陽市圍繞「五型經濟」，首次推出628個場景項目，總計釋放7000億元人民幣的投資與合作機會。

中新社報導，「五型經濟」，即創新型經濟、服務型經濟、開放型經濟、總部型經濟、流量型經濟。

在創新型經濟上，瀋陽市圍繞發展信息技術、工業創新、未來交通、生物科技、新材料、空天科技、綠色生態、農業科技等領域共推出240個場景項目。重點發展電子信息材料、產業互聯網、自動駕駛、區塊鏈、4D打印、AI芯片、生物科技等新經濟業態。

在服務型經濟上，瀋陽市圍繞發展健康養老、孵化平台、文旅融合、品質生活、商務服務等領域推出95個場景項目。重點發展健康管理、智慧物流、孵化平台、編程教育、商務服務、現代商貿、數字營銷等新經濟業態；在開放型經濟上，瀋陽市圍繞發展跨境電商、通道樞紐、臨空經濟等領域推出75個場景項目。重點發展跨境電商、免稅購物、保稅經濟、國際會展等新經濟業態。

另外，在流量型經濟上，瀋陽市圍繞發展網紅經濟、新地標、數字文創、創新消費、5G及大數據等領域推出137個場景項目。重點發展短視頻、網紅直播、VR/AR、遊戲電競、沉浸式旅遊、數字文創等新經濟業態；在總部型經濟上，瀋陽市圍繞打造創新研發總部、現代商務總部、裝備製造總部、現代金融總部、現代農業總部、現代物流總部推出81個場景項目。

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