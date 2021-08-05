陸旅遊業 朝周邊遊尋生機

8月，本是大陸旅遊行業的暑期黃金檔，但受自然災害頻發、新冠肺炎疫情形勢升溫雙重影響，專家建言，未來一段時間內，疫情防控常態化是基本態勢。旅遊從業者在嚴守防控標準之際，也朝低密度的周邊遊、輕休閒、微度假上尋求生機。

中新社報導，往常，8月初休假出遊者眾，親子遊、畢業旅行、個人自由行等多方需求釋放。但山東國信國際旅行社近期卻不斷處理客戶8月中旬之前的跨省遊行程，退訂酒店、門票、機票等。該旅行社總經理李聖娥表示，疫情防控趨嚴，各地倡導非必要不出省、不離市，跨省遊按下「暫停鍵」，省內遊也進入低迷狀態，原本2個月的暑期旺季只維持了半個月。

李聖娥說，傳統暑期旅遊旺季提前結束，今年下半年甚至全年營收遭受打擊。公司員工目前仍在上班，為遊客辦理退訂事宜，後續準備利用這段時間開展業務培訓。

中國旅遊產業改革發展諮詢委員會委員孫小榮表示，當前，各地跨省遊被叫停，這意味著能產生遠途過夜遊的中高消費市場基本停擺。

「生計為艱，安全為大。」孫小榮認為，旅遊從業者首先應服務防疫大局，學會勒緊「褲腰帶」過日子，不要追求高密度客流，在低密度的周邊遊、輕休閒、微度假上尋求轉化，文創、特色商品等轉移線上銷售。

山東大學旅遊產業研究院院長王德剛認為，在暑期旅遊無法正常開展的情況，不妨利用空檔期反思和解決過去經營過程中存在的問題。

王德剛舉例說，如去年下半年旅遊市場剛復甦，一些傳統產品重新對外售賣，缺乏創新；很多老員工離崗，一批沒有經過專業培訓、技能素質不高的新員工上崗，也使得旅遊服務質量整體下降。「疫情也是警鐘，倒逼市場主體走出『舒適圈』。」