陸拚4年後 體育產業規模達5兆元

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
圖為深圳早前為5到10歲孩童舉辦的兒童「頑運會」。（新華社）
圖為深圳早前為5到10歲孩童舉辦的兒童「頑運會」。（新華社）

中國大陸在東京奧運表現亮眼，目前金牌數居各代表隊之冠。大陸國務院近日發布「全民健身計畫（2021—2025年）」，提出將加快「體育強國」建設。目標是到2025年，讓全民健身公共服務體系更加完善，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育運動人數比例達到38.5%，帶動大陸體育產業總規模達到5兆元（人民幣，下同）。

這份「計畫」提出，到2025年，要讓中國大陸縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現「全覆蓋」，每千人擁有社會體育指導員達到2.16名。

大陸官方設定的主要任務包括，今後五年將加大全民健身場地設施供給，新建或改擴建2,000個以上體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設施，補齊5,000個以上鄉鎮（街道）全民健身場地器材，配建一批群眾滑冰場，數位化升級改造1,000個以上公共體育場館。

此外，「計畫」還提出，將廣泛開展全民健身賽事活動，包括：開展大陸全國運動會群眾賽事活動，舉辦全民健身大會、大陸全國社區運動會等。同時還將舉辦各類運動項目業餘聯賽，支持各地利用自身資源優勢培育全民健身賽事活動品牌。

根據大陸產業研究機構「前瞻產業研究院」的報告，「十三五」期間（2016年至2020年），大陸體育產業發展就進入「快車道」。2016年至2019年，大陸全國體育產業總產出從1.9兆元增長至2.95兆元，增速遠高於同期GDP成長率。

從產業內部結構來看，體育服務業發展尤為快速，占比由2016年的35.9%提升至50.6%，超越體育用品及相關產品製造業成為大陸體育產業的最大細分領域。

大陸「十四五」規劃也提出，2021年到2025年，將完善全民健身公共服務體系，並探索中國特色足球、籃球、排球發展路徑，持續推進冰雪運動發展。同時，將擴大體育消費，發展健身休閒、戶外運動等體育產業。

體育 健身 東京奧運

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