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陸造車新勢力7月銷量大逆轉 連2年冠軍蔚來汽車跌至第3

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸造車新勢力理想汽車和小鵬汽車7月交車量壓倒蔚來，奪得冠、亞軍。（圖／取自鳳凰網）
大陸造車新勢力理想汽車和小鵬汽車7月交車量壓倒蔚來，奪得冠、亞軍。（圖／取自鳳凰網）

大陸蔚來汽車已連兩年成為「造車新勢力」中的銷量冠軍，然而，7月卻終結了這個神話。理想汽車和小鵬汽車7月交車量雙雙突破8千輛，分別為8589輛和8040輛，壓倒蔚來，為當月交付量第一、第二名，而蔚來7月銷量為7931輛，年增131%，但月減1.88%，排名新勢力第三。

大陸自媒體報導，分析蔚來今年的月銷量可以發現，其銷量降低的次數比增長次數多，顯示蔚來汽車極易受到市場及競品車型波動的影響，消費者對於品牌的信任度還有待提升。

不過，大陸自媒體認為，對於蔚來汽車銷量遭到反超，原因在於：第一，汽車行業普遍缺晶片導致蔚來銷量下滑。不可否認的，受全球疫情影響，導致原物料供應不足，再加上半導體行業內的漲價函滿天飛，從上游的晶圓代工製造、封裝測試廠商，到瑞薩、NXP、意法半導體等晶片大廠都在發漲價通知，在這種情況下，眾多車企不得不宣布減產或暫緩交付，以求順利度過這場危機。

據了解，蔚來ET7的自動駕駛晶片供應商是英偉達，但英偉達除了給蔚來提供晶片，該公司客戶還包括理想汽車及其它全球知名車企，在全球缺晶片的情況下，誰給的價格越高，誰的資源就越多，因此，較缺乏資金的大陸造車新勢力無法與大集團相比。

第二，自研晶片不僅極度燒錢，還得罪供應商。華為讓人意識到自研晶片的重要性，尤其對於新能源車企而言，晶片的研發和製造就是核心技術。蔚來雖具有穩定的供應商，但如果被其它國家制裁，後果可想而知。

大陸自媒體認為，一旦蔚來自行研發晶片，作為供應商的英偉達肯定不會視而不見，一定也會利用商業手段減少晶片的供應量。

半導體 漲價 疫情

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