陸煉油大省山東 要求民營煉廠停止原油進口配額交易

由於大陸幾家民營煉油廠進行配額交易干擾緩解燃料過剩的努力，據三名業界人士和一份文件顯示，山東省加大了控制燃料生產的力度，要求民營煉油廠承諾不交易原油進口配額。

路透報導，之前大陸官方在4月進行了一次排查，發現幾家民營煉油廠進行了配額交易，包括將配額賣給未註冊加工進口原油的企業，干擾了緩解燃料過剩的努力，而燃料過剩已損害大陸國有煉油廠的利潤，這促使大陸政府減少了6月發放的第二批配額，並削減了原油進口。

被稱為「茶壺煉廠」的民營煉廠加工了大陸約五分之一的進口原油。民營煉廠集中地山東省政府要求30家煉油廠在4日結束前簽署一份保證書，承諾既不轉賣原油進口配額，也不會購買這類配額。

一份標註日期為8月3日的文件顯示，「這是為了維護原油市場秩序，並確保燃料供應穩定。」

根據該文件和兩名消息人士指出，煉廠還被要求承諾不轉售或搬遷他們先前為獲得加工進口原油的資質而承諾拆除的舊加工裝置。

一家山東煉油廠的官員說，最近幾個月，大陸官方加強了對民營煉油廠的檢查，確認是否按承諾關閉舊設備，以及是否按先前與政府達成協議的產能運作。

中國大陸是全球最大原油買家，並透過配額制度管理原油進口，在一年中多次發放許可證。市場普遍預期，大陸將在今年晚些時候發放第三批配額，之前已經發放了總配額的65%。