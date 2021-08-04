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中汽協：陸7月汽車銷量預估182萬輛 年減13.8%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國汽車工業協會預估7月大陸汽車行業銷量完成182萬輛，年降13.8%。圖為位於福建省永安市的中科動力（福建）新能源汽車有限公司生產線。中新社
中國汽車工業協會預估7月大陸汽車行業銷量完成182萬輛，年降13.8%。圖為位於福建省永安市的中科動力（福建）新能源汽車有限公司生產線。中新社

大陸7月汽車銷量出現下滑。中國汽車工業協會（中汽協）4日發布大陸7月汽車銷量預估，7月，大陸汽車行業銷量預估完成182萬輛，月減9.7%，年降13.8%；分大類看，乘用車銷量年降11.2%，商用車銷量年降27.1%。

紅星新聞報導，1到7月，大陸汽車行業累計銷量預估完成1,471萬輛，較去年同期增長19%；分大類看，乘用車銷量較去年同期增長20.5%，商用車銷量增長13.3%。

中汽協行業信息部還指出，6月，大陸汽車類零售額達到人民幣3,867億元，占大陸全國社會消費品零售總額的10.3%，年增長4.5%，增速較上月繼續回落，顯然從各項指標來看，進入下半年，大陸汽車行業似乎正在由熱轉冷。

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