中汽協：陸7月汽車銷量預估182萬輛 年減13.8%
大陸7月汽車銷量出現下滑。中國汽車工業協會（中汽協）4日發布大陸7月汽車銷量預估，7月，大陸汽車行業銷量預估完成182萬輛，月減9.7%，年降13.8%；分大類看，乘用車銷量年降11.2%，商用車銷量年降27.1%。
紅星新聞報導，1到7月，大陸汽車行業累計銷量預估完成1,471萬輛，較去年同期增長19%；分大類看，乘用車銷量較去年同期增長20.5%，商用車銷量增長13.3%。
中汽協行業信息部還指出，6月，大陸汽車類零售額達到人民幣3,867億元，占大陸全國社會消費品零售總額的10.3%，年增長4.5%，增速較上月繼續回落，顯然從各項指標來看，進入下半年，大陸汽車行業似乎正在由熱轉冷。
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