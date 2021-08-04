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中國大陸AI業界人才加速回流學界？字節跳動高管回校任教

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
字節跳動AI Lab總監李磊宣布加入美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）任教，該校主頁顯示李磊將加入UCSB任職副教授。（圖／取自USCB官網）
字節跳動AI Lab總監李磊宣布加入美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）任教，該校主頁顯示李磊將加入UCSB任職副教授。（圖／取自USCB官網）

字節跳動AI Lab總監李磊近日透過推特宣布到美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）任教，該校主頁顯示李磊將加入UCSB任職副教授（Associate Professor）。之前，字節跳動副總裁、AI Lab 主任馬維英也宣布離職，加入北京清華大學智能產業研究院。中國大陸AI高端人才似乎有從業界回流學術界的趨勢。

澎湃新聞報導，沈向洋是電腦視覺和圖形學研究領域的中國大陸頂尖學者，曾任微軟執行副總裁，早年與李開復、張亞勤、張宏江等人一起創建微軟亞洲研究院。離開微軟後，沈向洋去年成為北京清華大學首位線上受聘的教授。也是去年，張亞勤辭去百度副總裁，加入北京清華大學擔任智能科學講席教授，後任清華大學智能產業研究院院長。

李磊在離職前為字節跳動人工智能實驗室總監、資深科學家，負責技術方向規畫，制定部門短期及遠期技術發展和積累的目標。李磊在機器學習、數據挖掘和自然語言理解領域的國際頂級學術會議發表論文超過40篇，擁有三項美國技術發明專利。作為合著作者之一，李磊近日獲得人工智慧頂級會議ACL 2021的最佳論文。

李磊曾在上海交通大學ACM班的「一期」分享會上表示，職業選擇最關鍵的三個考慮點是人、事、公司與學校前景。他說，如果把職業選擇看成一個函數和一個優化過程，就要定下優化的目標。

李磊曾解釋自己過往三次職業選擇的邏輯，他表示，在過了很多年之後，有些當初看重的事，比如賺多少錢、地位高低，可能未必是最重要的。最重要的還是能否有長期不斷發展的機會，可能是30到50年的長期回報。

有分析認為，中國大陸互聯網大廠的AI Lab在創立之初的思路往往是以基礎研究為重點方向，很少設置業務目標。然而，在商業公司的長期資金投入看不到直接回報下，可持續性就產生問號，科學家的學術追求是否能安放在商業公司之中，基礎研究的長期探索與工業界的業務成果回報是否能完成某種平衡，隨著AI高端人才紛紛回到學術界，這些不得不成為重新思考的問題。

對於中國大陸業界頂尖研究人員離開業界進入高校，相關從業者指出，一方面，縱觀最近幾年的趨勢，中國大陸科技公司AI Lab正面臨越來越多的業務壓力，阿里達摩院已被要求盈虧自負、騰訊的AI Lab和優圖實驗室也更多成為內部的演算法提供者而不是通用研究平台。

字節的AI Lab在大約半年前經歷了一次組織調整，部分人員已更加專注於業務方向，百度研究院在領軍人物吳恩達（Andrew Ng）離開後經歷了一波較大的基礎研究人員流失，較巔峰時期，規模已經大大縮減。

AI 清華大學 北京

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