研究指 中國大陸為數位貨幣相關犯罪活動的重要參與者

根據區塊鏈數據平台Chainalysis 3日發布的一份報告顯示，中國大陸加密貨幣地址在2019年4月至今年6月期間，向與詐騙和暗網操作等非法活動有關的地址發送了價值超過22億美元（約新台幣618.2億）的數位貨幣。

路透報導，這份報告指出，這些地址還從非法來源收到20億美元的加密貨幣，使中國大陸成為數位貨幣相關犯罪活動的重要參與者，報告分析了中國大陸政府打擊下的加密貨幣活動。

不過Chainalysis表示，從絕對金額來看，這兩年中國大陸非法地址的交易規模相較於其他國家有了大幅下降，出現這種情況的一個重要原因是沒有出現大規模的龐氏騙局，譬如2019年牽涉加密錢包和中國的交易所PlusToken那樣的騙局。PlusToken的用戶與客戶在那次騙局中估計損失了30到40億美元（約新台幣843到1,124億元）。

Chainalysis的報告表示，中國大陸的非法加密貨幣資金流動大多與騙局有關，但這種情況也有所減少。Chainalysis全球公共行業首席技術官Gurvais Grigg說：「最有可能的原因在於PlusToken事件以及（中國大陸）當局打擊引起公眾關注。」

Chainalysis表示，洗錢是另一種基於加密貨幣的重要犯罪形式，在中國大陸並不難見到。

大多數利用加密貨幣的洗錢活動都涉及主流數位貨幣交易所，通常是透過場外交易進行，這些交易是建立在這些平台之上的。Chainalysis指出，中國大陸似乎正在對協助洗錢活動的企業和個人採取行動。Chainalysis提到了趙東，他是中國數家場外交易平台的創辦人，在去年被捕後於今年5月對洗錢指控認罪。