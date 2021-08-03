快訊

台灣體壇光榮的一年 來看「最強中華隊」東奧獎牌榜

連日大雨過後釀災！高雄凱旋夜市前道路出現大窟隆

陸房企恒大7月合約銷售金額年減近13% 月減近4成

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
恒大集團7月物業實現合約銷售金額年跌近13%，月跌更近約39%。圖／取自新浪網
恒大集團7月物業實現合約銷售金額年跌近13%，月跌更近約39%。圖／取自新浪網

大陸大型房企恒大集團日前爆出資金鏈緊張，財務壓力問題。恒大集團3日宣布，7月集團物業實現合約銷售金額人民幣437.8億元（約新台幣1926.32億），年跌近13%，月跌更近約39%。

路透報導，恒大集團7月的合約銷售面積為543.5萬平方公尺；6月及去年同月則分別為918.1萬平方公尺和538.7萬平方公尺。

恒大6月及去年7月的合約銷售金額分別為人民幣716.3億及503億元。

今年前7個月，恒大累計實現合約銷售金額人民幣4,005.6億元（約新台幣1.76兆），合約銷售面積4,844.9萬平方公尺，較去年同期分別增0.35%及1成。

恒大今年5月27日至6月30日舉行購房節優惠大促銷活動，期間實現合約銷售金額人民幣938.3億元，銷售回款人民幣874.9億元。

該公司年初定出今年的合約銷售目標為人民幣7,500億元。

有媒體報導，根據無錫市中級人民法院發布的一份裁定書顯示，廣發銀行日前請求凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。對於申請原因，廣發銀行宜興支行的理由是情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害。

人民幣 恒大 保全

延伸閱讀

存款遭法院凍結，中國恒大集團債務不容忽視

債務危機 恒大遭銀行凍結1.32億 概念股全線重挫

涉企圖強姦案 恒大高管10萬港元保釋

市值10天蒸發6000億 軟銀孫正義成最大苦主 滴滴被北京追殺的2大理由曝光

相關新聞

網路遊戲被指精神鴉片 騰訊稱加大保護未成年用戶

中國官媒今天發文指網路遊戲是「精神鴉片」，並點名騰訊的手遊「王者榮耀」，一度引發遊戲類股大跌。騰訊同日發文，表示將加大保...

路透：大陸國企設定採購國產化率新目標 最高100%

美國知情人士向路透表示，中國大陸政府在5月悄悄公布新的採購指引，要求包括X光機和核磁共振成像設備等數百個項目的國產化率最...

防未成年人身心沉迷 騰訊推限時長、消費等網遊新舉措

就中共中央宣部對大陸遊戲行業發展提出的新要求，騰訊3日表示，將從旗下「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三...

北京政策牽動港股波動 悲觀情緒衝擊類股

最近香港股市變得非常不穩定，不同行業的股票輪番下跌，有人認為，港股如此波動，顯然是北京方面的一些政策和言行所致

晶片荒 大陸對涉嫌哄抬價格汽車晶片經銷企業立案調查

大陸國家市場監管總局針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格居高不下等突出問題，近日根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車晶...

華為積極布局驅動晶片 傳入股大陸驅動晶片廠

華為積極布局驅動晶片產品，繼旗下晶片廠海思的驅動晶片預定明年上半年量產後，又傳出股大陸驅動晶片廠歐錸德，成為第二大股東。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。