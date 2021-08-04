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北京首家獲批機構 額度3億美元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京市地方金融監督管理局8月3日披露，北京市合格境外有限合夥人試點（簡稱QFLP試點）政策優化提升後，商湯科技全資子公司—北京國香商恒私募基金管理有限公司（下稱國香商恒）成為首家獲批參與該試點的機構，獲批額度3億美元。

中新社報導，北京作為大陸國際交往中心和金融管理中心，是全球創業資本最活躍的地區之一，中國大陸近1/4的私募機構註冊北京，近1/3投資案例發生在北京，北京聚集了一批具有國際影響力的機構。

為了進一步擴大外商投資範圍，吸引和培育更多的中外投資者到北京聚集投資，提升北京金融國際化水平，2021年4月28日，北京市地方金融監督管理局發布了「關於本市開展合格境外有限合夥人試點的暫行辦法」。

「暫行辦法」在投資者門檻、投資範圍、審核流程等方面進行了優化提升，內容包括拓寬了境外投資人範圍，首次將跨境人民幣納入QFLP試點；允許基金採用更靈活管理架構，進一步降低單檔基金募集規模至1億元人民幣；進一步放寬了投資範圍，試點基金可投資優先股、債轉股和可轉債、夾層投資、私募債、不良資產、境內私募投資基金等。

北京市QFLP試點政策優化提升後，國香商恒成為首家落地的機構。商湯科技是全球領先的人工智能算法供應商，自主研發多項人工智能底層基礎設施。國香商恒依託商湯科技產業背景和優勢，擬募集境外資金，投向大陸人工智能產業鏈相關企業。

北京市金融監管局相關官員表示，下一步，該局將按照擴大對外開放等要求，緊密圍繞市場需求，提升利用外資質量，鼓勵更多相關機構參與QFLP試點，積極拓寬境外投資者「引進來」的渠道與投資範圍，促進境內外金融市場互聯互通，提升北京金融國際化水平。

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