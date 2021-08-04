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財富世界500強 陸143家公司上榜

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021年度「財富」世界500強排行榜揭曉，中國建築集團有限公司躍升至第13位。圖為2021年中國建築科學大會暨綠色智慧建築博覽會上，觀眾參觀中國建築集團研發的空中造樓機模型。（中新社）
2021年度「財富」世界500強排行榜揭曉，中國建築集團有限公司躍升至第13位。圖為2021年中國建築科學大會暨綠色智慧建築博覽會上，觀眾參觀中國建築集團研發的空中造樓機模型。（中新社）

最新「財富」世界500強排行榜8月2日發布。沃爾瑪連續第8年成為全球最大公司，中國大陸的國家電網上升至第二位，亞馬遜首次進入前三，蘋果前進至第六位。

香港中通社報導，今年的榜單裡，中國大陸約140家公司上榜，其中新上榜和重新上榜的中國大陸公司有18家。在盈利方面，蘋果以574億美元的利潤位居榜首。工商銀行、建設銀行、農業銀行繼續位列利潤榜前十位。

新冠肺炎疫情影響，今年「財富」世界500強排行榜企業的營業總收入約為31.7兆美元，同比下降5%。進入排行榜的門檻也從254億美元下降到240億美元。同時，今年所有上榜公司的淨利潤總和為1.6兆美元，創2009年以來的最大跌幅。

排在最前的三家中國大陸企業分別是中國國家電網有限公司、中國石油天然氣集團有限公司，中國石油化工集團有限公司，榜上排名分別為第二、第四、第五。互聯網企業方面，京東的排名為59位，阿里巴巴排名63位，騰訊排名為132位。

新冠肺炎 沃爾瑪

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