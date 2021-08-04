德陽東方汽輪機 鑽研超超臨界機組

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）主辦的「超超臨界機組節能提效綜合升級技術研討會」，7月28日在成都舉行；近百名業內專家見證東方汽輪機整機節能提效改造機組突破200台的歷史性時刻，深入研討了在役超超臨界機組的節能提效技術路線和未來發展之路。

碳達峰、碳中和目標，對電力裝備製造服務企業和火力發電企業，提出更高的要求，超超臨界機組備受關注。大陸的超超臨界機組發展，是從技術引進開始起步的；早期投運的一大批引進型超超臨界機組，未能充分體現能效領先優勢。隨著整體設計、製造水準提升，當時引進的設計技術已經遠遠落後於當下的最新技術水準。

近年來，總部位於四川省德陽的東方汽輪機堅持技術創新，開發大量自主可控、引領行業的先進發電技術，率先完成大陸首台1000MW超超臨界機組---華電鄒縣8號機組，以及大陸首台660MW超超臨界機組---景德鎮2號機組的節能提效改造，改造後性能指標優異，實現了大幅碳減排，引領了大陸行業潮流，累計發電設備產量已突破5億千瓦。

據介紹，以鄒縣8號機組及景德鎮2號機組方案為基準，年利用5500小時，預計將實現年節約燃煤量達到300餘萬噸，年減排二氧化碳約800萬噸，約等於30萬畝成年森林的貢獻，將為實現碳達峰、碳中和目標作出巨大貢獻。