德陽東方汽輪機 鑽研超超臨界機組

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方汽輪機開發引領行業的先進發電技術，圖為鄒縣8號汽輪機組改造現場。圖／本報四川德陽傳真
東方汽輪機開發引領行業的先進發電技術，圖為鄒縣8號汽輪機組改造現場。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）主辦的「超超臨界機組節能提效綜合升級技術研討會」，7月28日在成都舉行；近百名業內專家見證東方汽輪機整機節能提效改造機組突破200台的歷史性時刻，深入研討了在役超超臨界機組的節能提效技術路線和未來發展之路。

碳達峰、碳中和目標，對電力裝備製造服務企業和火力發電企業，提出更高的要求，超超臨界機組備受關注。大陸的超超臨界機組發展，是從技術引進開始起步的；早期投運的一大批引進型超超臨界機組，未能充分體現能效領先優勢。隨著整體設計、製造水準提升，當時引進的設計技術已經遠遠落後於當下的最新技術水準。

近年來，總部位於四川省德陽的東方汽輪機堅持技術創新，開發大量自主可控、引領行業的先進發電技術，率先完成大陸首台1000MW超超臨界機組---華電鄒縣8號機組，以及大陸首台660MW超超臨界機組---景德鎮2號機組的節能提效改造，改造後性能指標優異，實現了大幅碳減排，引領了大陸行業潮流，累計發電設備產量已突破5億千瓦。

據介紹，以鄒縣8號機組及景德鎮2號機組方案為基準，年利用5500小時，預計將實現年節約燃煤量達到300餘萬噸，年減排二氧化碳約800萬噸，約等於30萬畝成年森林的貢獻，將為實現碳達峰、碳中和目標作出巨大貢獻。

成大

延伸閱讀

新任環委出爐 七大案待審

遼寧紅沿河5號機組 具備商業運營條件

廣東台山核電場燃料破損 停機檢修查找原因

供電亮黃燈 台電：德基電廠下午重啟發電

相關新聞

大陸嚴查汽車晶片囤積抬價

大陸國家市場監管總局昨（3）日宣布，針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高漲等問題，根據價格監測和舉報，即日起對涉嫌哄抬價格的...

下一刀…砍向網路遊戲

大陸監管之手恐伸向網路遊戲領域。新華社主辦的《經濟參考報》昨（3）日公開批評網路遊戲是「精神鴉片」、「電子毒品」，必須警...

陸7月新房找房熱度 環比漲0.8%

58同城、安居客3日發布的2021年「7月國民安居指數報告」顯示，7月份，大陸新房找房熱度環比微漲0.8%，其中三四線城...

大陸黃金消費反彈 上半年增69%

中國黃金協會3日發布數據顯示，2021年上半年，中國大陸黃金消費量大幅反彈，其中黃金首飾、金條金幣增長分別達到67.68...

德陽東方汽輪機 鑽研超超臨界機組

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）主辦的「超超臨界機組節能提效綜合升級技術研討會」，7月28日在成都...

朝凌高鐵開通運營

3日10時26分，隨著G9147次復興號動車組從錦州北站發出，遼寧朝陽至凌海高速鐵路開通運營，東北地區進出關快速鐵路客運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。