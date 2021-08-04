數字經濟會開幕 北京拚做全球標竿

為期兩天的2021全球數字（台灣稱為數位）經濟大會2日在北京開幕。會上，北京市「關於加快建設全球數字經濟標竿城市的實施方案」正式發布，明確今後十年北京將建設全球數字經濟標竿城市。

中新社報導，2021全球數字經濟大會8月2日至3日在北京舉辦，這是首屆大會，以「創新引領數據驅動—建設全球數字經濟標竿城市」為主題。大會設置了開幕式、主論壇、數字經濟體驗周、全球數位經濟創新大賽、「數字首邑之夜」企業家座談會，以及20餘場平行論壇和成果發布會，旨在探討數字經濟新道路、數字技術新理論、數字治理新規則，助力完善全球數字領域的規則標準。

大會開幕式上，AI合成主播「雅妮」亮相，並且主持全球數字經濟大會「時空進行時」環節，連線被譽為「矽谷創投教父」的FoundersSpace創始人斯蒂夫·霍夫曼、韓國電子通信研究院院長金明俊、中歐數字協會主席魯乙己、西藏拉薩市市長果果等嘉賓，線上共話數字經濟。

主論壇上，北京提出建設全球數字經濟標竿城市。「實施方案」指出，北京將通過10年左右的持續努力，瞄準世界前沿技術和未來發展的戰略需求，把北京市打造成為引領全球數字經濟發展的「六個高地」：城市數字智能轉型示範高地、國際數據要素配置樞紐高地、新興數字產業孵化引領高地、全球數字技術創新策源高地、數字治理中國方案服務高地、數字經濟對外合作開放高地。

據此，北京將率先建設數據原生的城市基礎設施，建設開放互聯的國際數據樞紐，建設北京國際大數據交易所，以及數字貿易港，成為全球數據鏈的樞紐城市。