3日10時26分，隨著G9147次復興號動車組從錦州北站發出，遼寧朝陽至凌海高速鐵路開通運營，東北地區進出關快速鐵路客運通道進一步完善。

中新社報導，朝凌高鐵位於遼寧省西部，西起朝陽市，向東經北票市、義縣、終至凌海市，沿線設遼寧朝陽、巴圖營、錦州北、凌海南4座車站，線路全長107公里，設計時速350公里，初期運行時速300公里。朝凌高鐵與盤營高鐵共同構成了京哈高鐵、京哈鐵路秦沈段、沈大高鐵的連接線，建設意義重大。

中國中鐵電氣化局朝凌高鐵項目負責人宋兆啟表示，技術人員利用BIM（建築信息模型）技術，實現一體化施工；採用先進的圖像信息處理技術和智能識別技術，對鐵路接觸網零部件定位標識等進行非接觸式智能檢測，保障接觸網系統的運行穩定性；同時，還運用雲端視頻調度指揮系統和質量督導跟蹤管理系統，確保高鐵開通運營後的安全穩定運行。

開通運營初期，鐵路部門將在朝凌高鐵安排開行動車組列車11對，其中大連北至北京朝陽3對，大連北至赤峰2對，錦州北至瀋陽2對，錦州北至遼寧朝陽2對，錦州北至赤峰1對，鞍山西至遼寧朝陽0.5對，瀋陽北至遼寧朝陽0.5對。

業內人士表示，朝凌高鐵是東北地區高速鐵路網的重要組成部分，將京哈高鐵、京哈鐵路秦沈段連在一起，拉近遼南、遼西主要城市通達北京的時空距離，密切遼寧沿海經濟帶和京津冀地區的聯繫，對服務遼寧「一圈一帶兩區」區域發展格局和東北振興戰略具重要意義。