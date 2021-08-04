福建台胞職業技能認定 逾5千人獲得

福建省人力資源和社會保障廳3日披露，隨著福建先行先試拓展台胞職業技能資格認定，5661名台胞現已在福建取得技能人員職業資格。相關官員表示，此舉不僅深化閩台人才交流合作，打造台胞登陸第一家園，也助力台胞在閩就業創業。

中新社報導，近年來，福建實施在閩台灣人才培育工程，加快台灣人才學歷、職稱、職業資格、學術成果「直接認定」步伐，開展台灣同胞技能人才評價，健全在閩台灣人才政策服務體系；加快廈門、平潭兩個人才特區建設，設立34個台灣青年創業基地，目前已入駐企業、機構561家。

今年7月，福建省人力資源和社會保障廳印發「關於面向台灣同胞開展職業技能等級認定工作的通知」，積極探索海峽兩岸融合發展新路，助兩岸技能人才交流。

據福建省人力資源和社會保障廳表示，符合職業技能等級認定申報條件的台灣同胞，可向福建全省人社部門公布的各級各類職業技能等級評價機構申請評價，評價合格後由相應評價機構核發職業技能等級證書。評價機構可直接採認車床、銑床、美容等20個職業的台灣職業技能資格，並核發相應職業技能等級證書。

福建2020年新推出的「福建省高層次人才認定和支持辦法（試行）」，專門明確台灣高層次人才的支持政策。594名台灣人才已被確認為福建省引進高層次人才。

此外，福建舉辦海峽兩岸人才交流合作大會、海峽兩岸人才融合發展雲上對接會等活動，積極搭建兩岸人才交流交融平台。