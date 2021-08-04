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陸7月新房找房熱度 環比漲0.8%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
7月，大陸新房找房熱度環比微漲0.8%，其中三四線城市找房熱度環比上漲1.9%，高於一線和二線城市。圖為航拍福州一處新建住宅。（中新社）
7月，大陸新房找房熱度環比微漲0.8%，其中三四線城市找房熱度環比上漲1.9%，高於一線和二線城市。圖為航拍福州一處新建住宅。（中新社）

58同城、安居客3日發布的2021年「7月國民安居指數報告」顯示，7月份，大陸新房找房熱度環比微漲0.8%，其中三四線城市找房熱度環比上漲1.9%，高於一線和二線城市。

中新社報導，報告指出，7月份，大陸新房找房熱度總體保持平穩，其中，一線城市找房熱度環比微漲0.3%，二線城市找房熱度環比下跌0.6%，三四線城市找房熱度環比上漲1.9%。一線城市中，北京當月新房找房熱度環比上漲2.7%，廣州上漲0.7%，而上海和深圳則分別下降0.6%和2.7%。　　

報告還對用戶購房行為進行分析。數據顯示，2021年7月份，用戶信心指數為107.6，環比上漲0.9%，約六成購房者認為政府會繼續調控抑制房價上漲。

隨著三孩配套政策陸續落地，用戶購房時也更關注大戶型房源。報告指出，7月份用戶在找房過程中，傾向三居室的比例繼續過半，達52.2%。

當月，重點城市新房在線均價和二手房掛牌價環比均穩中微升。報告顯示，7月，65個城市新房在線均價為每平方公尺17419元（人民幣，下同），環比上漲0.07%；65個主要城市二手房掛牌均價為每平方公尺17025元，環比上漲0.50%。

經紀人信心指數明顯下降。數據顯示，7月經紀人信心指數達到97.7，環比下降7.5%，越來越多的經紀人認為政府會推出政策限制房價。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，7月樓市調控壓力明顯增強。大陸住房和城鄉建設部等八部門發布持續整治規範房地產市場秩序的通知，將房地產開發、房屋買賣、住房租賃以及物業服務作為長期調控重點。7月30日中共中央政治局會議重申房住不炒，強調加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。

大陸各地調控政策亦不斷升級。如：上海將贈與住房轉讓納入房屋交易核驗範圍；武漢實行「房票」制度；西安、紹興、無錫推出二手住房成交參考價格發布機制。張波預計，下一階段，各地樓市降溫概率不斷增大，樓市穩定性將進一步增強。

房地產 上海 二手房

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