大陸黃金消費反彈 上半年增69%

中國黃金協會3日發布數據顯示，2021年上半年，中國大陸黃金消費量大幅反彈，其中黃金首飾、金條金幣增長分別達到67.68%、96.28%。

中新社報導，2021年上半年，大陸黃金實際消費量547.05噸，與2020年同期相比增長69.21%，較疫情前2019年同期增長4.49%。其中，黃金首飾348.56噸，同比增長67.68%；金條及金幣151.10噸，同比增長96.28%。

由於去年同期基數較低，上半年黃金消費量大幅反彈。二季度在清明、「五一」假期消費回升等因素帶動下，黃金首飾消費復甦勢頭增強。

中國黃金協會表示，二季度實物黃金投資繼續保持較高的熱度，尤其六月黃金價格回調和短暫出現的大陸國內外金價「倒掛」，給投資者逢低買入機會。受益於新能源汽車和電子產品需求火熱，工業用金需求量穩定增長。

在黃金生產方面，2021年上半年，大陸國內原料黃金產量為152.75噸，與2020年同期相比減產17.32噸，同比下降10.18%。

中國黃金協會表示，受年初煙台兩起安全事故影響，山東省內非煤礦山自二月停產並進行安全生產檢查，是大陸上半年黃金產量下降的主因。

中國黃金紗嶺金礦、山東招金海域金礦兩大世界級金礦已取得採礦許可證，項目建設進入快車道，將成為大陸黃金生產的重要保障；紫金礦業塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅金礦進入試生產階段，將成為大陸海外黃金生產的增長點。

「中國黃金年鑒2021」顯示，中國大陸黃金資源量、黃金生產量、黃金消費量均已連續多年居世界第一。截至2020年底，中國大陸黃金資源量為14727.16噸，實現連續15年增長，並連續五年突破萬噸大關。

2020年中國大陸黃金產量為365.345噸（不含進口原料產金），與上年同期相比減少14.881噸，同比下降3.91%，但仍穩居全球首位。2020年大陸黃金消費量為820.98噸，比2019年減少181.80噸，同比下降18.13%，連續8年位居世界第一。

2020年，山東黃金集團以44.732噸礦產金產量繼續居全球黃金礦業公司前十強；紫金礦業集團以40.509噸礦產金產量位居全球黃金礦業公司第十三位。