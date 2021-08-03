路透：大陸國企設定採購國產化率新目標 最高100%

美國知情人士向路透表示，中國大陸政府在5月悄悄公布新的採購指引，要求包括X光機和核磁共振成像設備等數百個項目的國產化率最高達100%，對外國供應商形成新壁壘。

一位前美國政府官員表示，大陸財政部及工業和信息化部在5月14日發布第551號文件，主旨為「政府採購進口產品審核指南」。

這位前官員表示，大陸在加入世界貿易組織（WTO）時，曾同意不下達此類內部指引。這類文件，也有違2020年1月與美國達成的第一階段貿易協議的精神；「大陸必須減少障礙，而非製造新的障礙」。

這位官員指出，第551號文件已發給醫院、企業和其他國有實體買家，對315個項目提出25%至100%的國產化率要求。這些項目包括醫療設備、地基雷達設備、測試機械、光學儀器、畜牧業項目、地震儀器以及海洋、地質和地球物理設備。

北京方面並未公開發布這份文件。大陸財政部及工業和信息化部，暫未回應這項消息。

一些美國國會議員和產業官員，日益關注大陸政府在貿易問題上的透明度。

這項指導方針影響許多商品，包括醫療設備；據美中第一階段貿易協議，北京同意採購更多醫療設備。這位前官員說，核磁共振成像成像設備過去是美國公司的主要出口產品，新準則卻要求100%的國產化率。

美國貿易專家指出，大陸的國產化率規定，與美國計劃提高的「買美國貨」門檻不同，因為前者的規則並未公開，且大陸國有企業包括許多醫院和其他實體，受影響的醫療設備和其他商品的數量要大得多。

2020年，大陸從美國進口約1,240億美元的商品，其中大部分是由教育、衛生、交通、農業和能源部門的國企或與政府有關聯的公司採購。

美中貿易全國委員會（USCBC）發言人貝瑞（Doug Barry）表示，委員會獲悉有這份文件，但並未見到副本。

正在審查美中貿易政策的美國貿易代表辦公室，拒絕就上述的文件或其是否違反美中貿易協議發表評論。