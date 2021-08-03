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晶片荒 大陸對涉嫌哄抬價格汽車晶片經銷企業立案調查

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖爲位於陜西省西安市高新技術產業開發區的西安比亞迪汽車生產線。新華社
圖爲位於陜西省西安市高新技術產業開發區的西安比亞迪汽車生產線。新華社

大陸國家市場監管總局針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格居高不下等突出問題，近日根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查。

據大陸國家市場監管總局網站消息指出，大陸市場監管總局將持續關注晶片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

全球車用晶片持續缺貨，仍是汽車市場持續關注的焦點。戴姆勒財務長Harald Wilhelm近期就向投資人表示，晶片短缺將持續到2022年，但預計不會像今年那麼嚴重。

全球第四大汽車製造商Stellantis執行長Carlos Tavares也表示，全球半導體晶片短缺，導致汽車工廠生產中斷，對汽車製造業造成打擊，而這個情況很可能拖延到2022年。

半導體 漲價 車用晶片

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