晶片荒 大陸對涉嫌哄抬價格汽車晶片經銷企業立案調查

大陸國家市場監管總局針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格居高不下等突出問題，近日根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查。

據大陸國家市場監管總局網站消息指出，大陸市場監管總局將持續關注晶片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

全球車用晶片持續缺貨，仍是汽車市場持續關注的焦點。戴姆勒財務長Harald Wilhelm近期就向投資人表示，晶片短缺將持續到2022年，但預計不會像今年那麼嚴重。

全球第四大汽車製造商Stellantis執行長Carlos Tavares也表示，全球半導體晶片短缺，導致汽車工廠生產中斷，對汽車製造業造成打擊，而這個情況很可能拖延到2022年。