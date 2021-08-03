路透：大陸為國企採購設定新的國產化率目標

三名美國消息人士表示，大陸政府在5月悄悄發布了新的採購指引，要求包括X光機和核磁共振成像設備在內的數百個項目大陸國產化率最高要達到100%，為外國供應商設置了新的障礙。

路透報導，一名前美國政府官員說，大陸財政部及工信部5月14日發布第551號文件，題為「政府採購進口產品審核指南」，該名前官員獲得了一份之前未被報導的70頁目錄的副本，並讀出了部分內容，但要求匿名。

這名前官員表示，中國在加入世界貿易組織（WTO）時，同意不發布這類內部文件，這份文件也有違去年1月與美國達成的第一階段貿易協議的精神。「他們需要減少障礙，而不是製造新的障礙。」

發給大陸醫院、企業和其他國有實體買家的文件對315個項目提出了25%到100%的國產化率要求，上述前官員說，這些項目包括醫療設備、地基雷達設備、測試機械、光學儀器；用於畜牧業的項目；地震儀器，以及海洋、地質和地球物理設備。

大陸財政部及工信部對此尚未給予任何回應。

一些美國立法者和行業官員對大陸政府在貿易問題上的透明度越來越關注。新的採購指引影響到包括醫療設備在內的諸多商品，根據中美第一階段貿易協議條款，大陸同意購買更多醫療設備。上述前官員說，例如，核磁共振成像設備過去是美國公司的主要出口產品，但在新準則下將面臨100%的大陸國產化率要求。

美國貿易專家也表示，由於中國國有企業包括醫院和其他實體，受影響的醫療設備和其他商品的數量要大得多。

去年，大陸從美國進口了約1,240億美元商品，其中大部分是由控制教育、衛生、交通、農業和能源部門的廣大國有和政府關聯公司所購買。

美中貿易全國委員會（USCBC）發言人Doug Barry說，該委員會聽說了這份文件，但沒有看到副本。委員會在中國經營的成員報告了在中國競爭和投標方面出現的新問題，涉及測試設備和運輸等領域。

該委員會正敦促拜登政府完成對美中貿易政策的評估，並在拜登和大陸國家主席習近平10月會晤時提出關切。

美國前總統川普曾強烈提倡「買美國貨」和「美國優先」，拜登則在1月上任第一周就簽署了一項「買美國貨」的行政令，並在上周公布了關於大陸政府採購的貨物中美國產品含量水準的新規定。

一名看過中國文件了解到情況的美國國會工作人員說，這些採購指引的非公開性質也意味著中國政府可以淡化其重要性。「這沒有公布；沒有公開，而是透過公司、協會和其他團體傳達」，不公開發布，中國就可以對其予以否認，稱這只是一份指南。