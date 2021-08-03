陸造車新勢力理想汽車今在港IPO 募資546億元

大陸造車新勢力理想汽車3日開始在香港進行首次公開發行（IPO），擬發售1億股股份，初步集資額最高達港幣150億元（約新台幣546億元），理想汽車預計12日掛牌。

路透報導，招股文件指出，理想汽車IPO供散戶認購的香港公開發售占1,000萬股，國際配售為9,000萬股，公開發行價將不超過每股港幣150元。基於指示性發售價港幣150元計算，公司上市後的預期市值將超過400億港元。

理想汽車去年7月在美國那斯達克上市，當時募資約11億美元。倘若超額配售權獲悉數行使（即1,500萬股），理想汽車香港IPO集資額將增加至169億港元（約新台幣615億元）。

理想汽車的香港招股書指出，公司的首款及目前唯一商業化的增程式電動汽車車型為「理想ONE」，是一款六人座中大型豪華電動SUV（運動型休旅車），到今年7月底已交付逾7.2萬輛理想ONE，公司戰略性地專注於價格範圍在人民幣20到50萬元的新能源汽車。

理想汽車3日開始招股，6日中午12點截止認購，預計本月12日在香港掛牌，股份代號為「2015」。

香港經濟日報報導，理想汽車去年全年營收達人民幣94.57億元（約新台幣414億元），年增逾32倍。今年第1季營收為人民幣35.75億元（約新台幣157億元），是去年總營收的37.8%。理想汽車去年全年淨虧損達人民幣7.92億元（約新台幣35億元），較上年縮減75.9%。