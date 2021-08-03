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上海汽車出口量值 上半年創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關2日發布的統計數據，今年上半年，上海市出口汽車20.6萬輛，同比增長165.9%；總值206.4億元人民幣，同比增長191.5%，出口量和出口總值均超過全國出口汽車總量值的五分之一，位居各省市首位。

當前上海汽車出口市場逐漸呈現多元化分布，產業布局由發展中國家向歐美、澳大利亞等發達市場轉移。統計數據顯示，上半年，上海對歐盟、澳大利亞、美國3個發達經濟市場合計出口汽車6.3萬輛，占出口總量的三成。

上海出口汽車中新能源汽車的比重不斷提升，上半年共出口電動載人汽車6萬輛，同比增加逾7倍，占全市汽車出口總量的比重由2020年的14.9%提升至29.3%。從全國範圍內看，上半年上海市電動載人汽車出口占全國電動載人汽車出口總量34.3%。

上海汽車集團股份有限公司在中國汽車行業協會公布的上半年汽車出口量企業排名中位居首位。上半年，集團海外汽車銷量同比增長112.8%，上汽集團負責人介紹說，他們的MG和Maxus新能源車在英國、挪威、荷蘭、丹麥、冰島等細分市場上銷售量位居前列。

上海 挪威

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