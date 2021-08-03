聽新聞
test
0:00 / 0:00
上海汽車出口量值 上半年創新高
上海海關2日發布的統計數據，今年上半年，上海市出口汽車20.6萬輛，同比增長165.9%；總值206.4億元人民幣，同比增長191.5%，出口量和出口總值均超過全國出口汽車總量值的五分之一，位居各省市首位。
當前上海汽車出口市場逐漸呈現多元化分布，產業布局由發展中國家向歐美、澳大利亞等發達市場轉移。統計數據顯示，上半年，上海對歐盟、澳大利亞、美國3個發達經濟市場合計出口汽車6.3萬輛，占出口總量的三成。
上海出口汽車中新能源汽車的比重不斷提升，上半年共出口電動載人汽車6萬輛，同比增加逾7倍，占全市汽車出口總量的比重由2020年的14.9%提升至29.3%。從全國範圍內看，上半年上海市電動載人汽車出口占全國電動載人汽車出口總量34.3%。
上海汽車集團股份有限公司在中國汽車行業協會公布的上半年汽車出口量企業排名中位居首位。上半年，集團海外汽車銷量同比增長112.8%，上汽集團負責人介紹說，他們的MG和Maxus新能源車在英國、挪威、荷蘭、丹麥、冰島等細分市場上銷售量位居前列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言