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中資方便旗郵輪 海南航線試點

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「海南郵輪港口中資方便旗郵輪海上遊航線試點管理辦法（試行）」自8月1日起施行。此政策為全國首創，明確至2024年12月31日在海南郵輪港口開展中資方便旗郵輪海上游航線試點。

中新社報導，「海南自由貿易港建設總體方案」提出，加快三亞向國際郵輪母港發展，支持建設郵輪旅遊試驗區，吸引國際郵輪註册。該辦法所稱的海上游航線是指從海南海口、三亞郵輪港出發，在經批准的水域範圍內航行，並返回始發港口，期間不再停靠其他港口的航線。

辦法規定，在五星紅旗郵輪投入運營前，中資方便旗郵輪運輸經營人申請開展海上遊航線試點業務的，應符合具備企業法人資格，且中資（內地資本）出資比率不低於51%等條件。

辦法明確，郵輪運輸企業及郵輪未經批准不得開展海上遊航線業務。運輸經營人提出運營航線方案申請或變更運營航線方案的，應提前2個月向海南省交通運輸主管部門提交申請書及運營航線方案等材料。運輸經營人停開航線的，應提前15日予以公告，並應自行為發生之日起15日內向海南省交通運輸主管部門備案。

海南開展海上遊航線試點實施郵輪船票制度並建立「熔斷」機制。一旦試點郵輪發生聚集性疫情、重特大安全生產責任事故等情況，應當依照有關法律法規立即責令試點郵輪運輸經營人停止運營、實施整改，並暫停該試點郵輪運輸經營人及郵輪一定時期海上遊航線運營。

新冠肺炎疫情對全球郵輪業造成重創，海南自貿港建設為郵輪產業發展帶來新契機。海南省交通運輸廳相關負責人表示，該省將通過創新實施海上遊航線試點，設計郵輪旅遊短程航線，培育郵輪旅遊新業態新模式。此外，政策實施還有利於推動三亞加快向郵輪母港方向發展，吸引更多的郵輪公司到海南登記註册。

郵輪 航線 疫情

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