大陸自營 首個深水油田群全面投產

中國海洋石油集團有限公司（下稱「中國海油」）2日對外宣布，中國首個自營深水油田群流花16-2全面投產，該油田群高峰年產量超過450萬立方米。

中新社報導，流花16-2油田群位於南海珠江口盆地，距深圳東南約250公里，包括流花16-2、流花20-2和流花21-2三個油田，平均水深412米，是中國海上開發水深最深的油田群。去年下半年，前兩個油田順利投產，流花16-2一躍成為中國南海日產量最高的油田群，截至今年7月底已累計生產原油超過380萬立方米。

此番流花21-2油田的投產，標誌著上述油田群全面建成。中國海油深圳分公司生產作業部經理袁瑋說，全面投產後，油田群日產原油超過1.4萬立方米，約占中國南海東部海域油氣總產量的五分之一；油田群高峰年產量超過450萬立方米，所產原油可滿足400多萬輛家用汽車一年的汽油消耗。

由於位於南海深水區，離岸遠、海況惡劣，流花16-2油田群開發技術難度和複雜性位居世界前列。為高效開發該油田群，中國海油採用「全水下開發模式」，即通過水下生產系統開採油氣，再回接到水面的「海洋石油119」FPSO（浮式生產儲卸油裝置），無需建設常規油氣田生產平台，具有技術和經濟綜合優勢。

據瞭解，「海洋石油119」船體總長約256米，寬約49米，甲板面積相當於2個標準足球場，甲板上集成了14個油氣生產功能模塊和1個能够容納150名工作人員的生活樓。該船擁有中國國內最複雜的海上油氣處理工藝流程，每天可以處理原油2.1萬立方米、天然氣54萬立方米，相當一座占地30萬平方米的陸地油氣處理廠。 「海洋石油119」還裝備了首套中國自主設計建造的輕烴回收系統。流花21-2油田投產後，輕烴日產量將突破300立方米。油田伴生氣資源的回收利用，不僅有效減少了氣體排放，每年還可增加效益近億元人民幣，為實現「碳達峰、碳中和」目標探出了一條新路。