「天下第一圍屋」 關西新圍規模宏大

「客歸故里猶是客，家居四海斯為家」，圍屋是客家人獨有的圍樓形態建築，也是客家文化的縮影。位於江西省贛州市龍南關西鎮新圍村的關西新圍，規模宏大，是迄今大陸及海外發現保存最完好、結構功能最齊全的圍屋，號稱「天下第一圍屋」，被中國民居研究專家譽為「東方古羅馬，建築史上的奇蹟」。

關西新圍是清嘉慶三年由關西名紳徐名均興建，道光七年竣工。徐名鈞在兄弟中排行第四，故又稱老四；經營木材生意發了大財，後又開藥鋪、當鋪等，成為一方富豪。因為子女增多，原居家圍屋日顯擁擠，於是建造了這幢圍屋。因未正式命名，與老圍「西昌圍」相對映，故俗稱「新圍」。

關西新圍占地7426平方米，建築面積11477平方米，呈正方形，四角建有砲樓，整體結構像個巨大的「國」字。中間的祠堂，是居民的「聖殿」，也是圍內建裝飾最華麗的地方。以其作為中軸線，將圍內建築對稱布局。祠堂，分上、中、下三廳，主房結構是客家民居「三進三開」，以此基礎，擴大為「三進六開」，形成九幢十八廳的典型建築。

圍內通道貫穿各列建築，百餘間房屋布局科學，結構嚴謹；採光、通風、排汙都考慮十分周到；不僅具有安全防衛、防風抗震、調節陰陽、冬暖夏涼等功能，而且有豐富的客家文化內涵，每幢都有一個動人的故事，每一廳都有一個傳說。

圍屋之美，在於它與環境的完美結合，充分體現建築與自然的和諧美。圍屋建築材料多為土、泥、磚、石、木材，牆腳為塊石乾砌，外牆為夯土牆或泥磚。不論是夯土或預製好的泥磚，都在裡面摻進紙漿、黃糖、柔桿等，以增強其牽引力。木材多用於屋架門窗，屋頂採用散熱快的瓦片在屋頂重疊，以達到遮風擋雨、躲避陽光的功能。這些材料就地取材，天然、透氣性好，對人體和周圍環境不會產生危害。

關西新圍繪畫、裝飾之美令人讚歎。正廳大門前有一對雕刻精美、栩栩如生的石獅；大門框上八卦中乾、坤兩卦的圓柱形石雕，廳內石墩雕有各式圖案，廳堂廂房都鑲嵌有龍、虎、麒麟等。西門外另闢一處「小花洲」，洲內亭台樓榭，有湖泊、小島、小橋，是休閒、品茗的好去處。

關西圍景區以關西新圍為中心，景區內還有西昌圍、鵬皋圍、田心圍、圳下圍、大書房等圍屋。圍屋展現了深厚的客家文化，贛州，不愧是「客家搖籃」、「世界圍屋之都」。