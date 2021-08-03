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打炒房 深圳擬推大學區等措施

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

打擊學區房炒房現象是中國各地監管部門今年以來重點工作之一，深圳市日前起草社會建設條例（草案徵求意見稿），其中提出推行大學區招生等等的相關措施。

綜合中國證券報等陸媒報導，深圳市人大常委會社會建設工委組織近日起草「深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）」，在義務教育和住房保障方面提出系列改革措施。

其中包括要規範學校運行經費、推行大學區招生、建立教師交流制度、完善中古屋參考價以及建立租賃房參考價等。

報導引述業內人士說，徵求意見稿內容豐富，對於學區房來說，有兩大「狠招」。一是大學區招生。深圳的中小學目前採用積分制，雖然也是多校劃片，但總體來說，房子和學位的關係最為緊密，一旦採取大學區制，房子和學位的對應關係將被打破，對於學位房的炒作來說是釜底抽薪。

二是教師交流制度。分析表示，學區房制度的另一個根基是所謂的名校，若是沒有名校，很多瘋狂炒作就沒有基礎。一所名校最根本的因素就是老師，建立教師交流制度，教學水準的均衡化會大大推進。這對於追逐名校的資本來說，也是釜底抽薪。

打擊學區房炒房是中國各地監管部門今年以來重要工作之一，教育資源競爭激烈的一線城市尤其如此，上海、北京先前透過「教改」方式，以教育均等化為方向，試圖打破學區房機制。

深圳 北京

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